V finalu Davisovega pokala Avstralija in Kanada

Avstralci so bili v petek v polfinalu boljši od Hrvaške z 2:1, Kanadčani pa so dan kasneje z istim rezultatom ugnali Italijo. Za Kanadčane bo to drugi nastop v finalu, hkrati pa nova priložnost, da se kot šestnajsta reprezentanca na svetu vpišejo na pokal za zmagovalce. V prejšnjem poskusu 2019 v Madridu jih je na zadnji stopnički zaustavila Španija.

Avstralci so druga najbolj uspešna reprezentanca v Davisovem pokalu za ZDA, nedeljski finale, ki se bo začel ob 13. uri, pa bo že njihov devetintrideseti, a šele prvi po letu 2003. Takrat so ugnali Španijo s 3:1 in osvojili zadnjega od svojih 22. naslovov. V statistiki Davisovega pokala imajo še šest naslovov več, toda med letoma 1905 in 1922 so nastopali skupaj z Novo Zelandijo.

V obeh polfinalih je odločitev padla v igri dvojic. Potem ko je Lorenzo Sonego v treh nizih dobil uvodno partijo proti Denisu Shapovalovu in je Felix Auger-Aliassime prepričljivo izenačil skupni rezultat proti Lorenzu Musettiju, sta Auger-Aliassime in Vasek Pospisil premagala Mattea Berrettinija in Fabia Fogninija s 7:6 in 7:5.

Avstraliji sta v petek zmago prinesla Max Purcell in Jordan Thompson, ki sta premagala favorizirano hrvaško navezo Nikola Mektić/Mate Pavić 6:7, 7:5 in 6:4.

Izidi, polfinale:

Petek

Avstralija : Hrvaška 2:1



Thanasi Kokkinakis : Borna Ćorić 4:6, 3:6;

Alex De Minaur : Marin Čilić 6:2, 6:2;

Max Purcell/Jordan Thompson - Nikola Mektić/Mate Pavić 6:7 (3), 7:5, 6:4;

Sobota

Italija : Kanada 1:2



Lorenzo Sonego : Denis Shapovalov 7:6 (4), 6:7 (5), 6:4;

Lorenzo Musetti : Felix Auger-Aliassime 3:6, 4:6;

Matteo Berrettini/Fabio Fognini : Felix Auger-Aliassime/Vasek Pospisil 6:7 (2), 5:7.