Naomi Osaka v polfinalu s Sereno Williams

Hsieh Su-wei je najstarejša tekmovalka s svojim prvim nastopom med osem najboljših na velikih slamih. FOTO: David Gray/AFP



Vrnila si je samozaupanje

Aslan Karacev je imel tudi kanček sreče za preboj v polfinale. FOTO: William West/AFP



Dimitrova poškodba Rusu odprla pot v polfinale

Japonkaje prva polfinalistka odprtega prvenstva Avstralije, novinec na grand slamihpa polfinalist. V današnjem četrtfinalu je tretja igralka sveta brez težav s 6:2 in 6:2 premagala eno od večjih presenečenj prvega turnirja za veliki slam tega leta Tajvanko. Karacev je bil boljši od nekoli poškodovanega 18. postavljenegaz 2:6, 6:4, 6:1, 6:2.Izkušenejša Su-Wei, ki je pri 35 letih postala najstarejša ženska s prvim nastopom v četrtfinalu na veliki četverici turnirjev, je na začetku dvoboja Osaki še povzročila nekaj težav. A je 23-letna Japonka sredi prvega niza našla svoj ritem in prevzela popoln nadzor nad srečanjem.Trikratna zmagovalka turnirjev za veliki slam je potrebovala le 66 minut za zmago, pri tem pa dosegla kar 24 »winnerjev«. V polfinalu se bo Naomi pomerila z Američanko, zmagovalko 23 turnirjev za veliki slam, ki je bila s 6:3 in 6:3 boljša od RomunkePredvsem si je veliko lažje zagotovila napredovanje kot v osmini finala, ko je proti Špankimorala rešiti dve zaključni žogici.»Zdi se, da mi je dvoboj z Muguruzo vlil dodatno samozaupanje,« je po novi zmagi dejala Osaka. »Zadovoljna sem s svojo igro.«Osaka je doslej vsakič, ko je dosegla četrtfinale turnirja za veliki slam, na koncu tudi zmagala. Nazadnje na OP ZDA lani, pred tem pa ravno v Melbournu leta 2019. Na novinarsko vprašanje o tem je Japonka odgovorila, da si predvsem želi biti bolj konstantna.»Dejstvo je, da če se ne uvrstim v finale, izpadem že v osmini finala ali pa celo v tretjem krogu,« je dejala. »Zadovoljna bom, če bom bolj konstantna. Zdi se mi, da mi to od New Yorka uspeva in to je prvi cilj zame.«Karacev je postal prvi debitant na turnirjih za grand slam, ki se je prebil v polfinale, in drugi kvalifikant poiz leta 1977. Sedemindvajsetletnika v polfinalu čaka boljši iz dvoboja med prvim nosilcem, Srbom, in šestopostavljenim Nemcem»Neverjeten občutek. Prvič v polfinalu. Neverjetno!« se je po dvoboju smejalo Karacevu. »Začetek je bil težak zame, predvsem sem moral brzdati živce, a sem se trudil iskati pravo igro,« je dodal Rus, ki je 114. na lestvici ATP, nižje od njega s polfinalom na grand slamih je bil le Hrvatv Wimbledonu 2001, ko je bil 125.Rus se je v polfinale prebil tudi zaradi težav Bolgara Dimitrova, ki je v tretjem nizu kazal znake bolečine in zahteval zdravniško pomoč zaradi krčev v spodnjem delu hrbta. Dimitrov se je vrnil na igrišče, a je imel težave predvsem pri servisu.A to ne bo zmanjšalo uspeha ruskega igralca, ki je bil doslej kar neznanka na najvišji ravni, saj je večino točk nabiral na turnirjih serije challenger. V Melbournu pa se mu je odprlo tudi med elito, na poti do Dimitrova je izločil tudi precej bolj uveljavljena igralca, kot sta osmi nosilec, Argentinec, in 20. nosilec, KanadčanV četrtfinalu je Dimitrov brez posebnih težav ob Karacevih težavah s »forehandom« dobil prvi niz, nato pa je Rus pokazal pravo mero borbenosti, ki je prišla do živega tudi Dimitrovu, saj je bilo pri njem opaznih vse več frustracij.Karacev je tako dobil drugi niz, v tretjem je Dimitrov komaj še serviral in pri 1:5 poklical zdravnika, od takrat pa je bilo vse v domeni Karaceva.