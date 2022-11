V tretjem finalu so se vpisale na seznam zmagovalk

Švicarke so osvojile naslov v teniškem pokalu Billie Jean King, ki se je končal v Glasgowu. Švicarke so v tretjem finalnem nastopu lovile sploh prvo lovoriko, Avstralke pa so v 19. finalu igrale za osmi naslov. Za Švico sta zmagali Jil Teichmann in Belinda Bencic.

Obe finalistki sta si zagotovili tudi nastop na zaključnem turnirju pokala BJK prihodnje leto, Velika Britanija in Češka, poraženi polfinalistki, pa se bosta aprila merili v play-offu.

Slovenska ženska reprezentanca, ki je v Velenju presenetila Kitajsko s 3:1 v zmagah, bo v finalu kvalifikacij za zaključni turnir igrala z Romunijo. Dvoboj bo 14. in 15. aprila 2023 v Sloveniji, je določil žreb v Glasgowu.

Po njem je potekal finalni obračun pokala, Jil Teichmann je najprej premagala Storm Sanders s 6:3, 4:6 in 6:3, nato še Belinda Bencic Ajlo Tomljanović s 6:2 in 6:1.

Jil Teichmann, 35. igralka sveta, je v uvodnem obračunu gladko dobila uvodni niz, v drugem pa je Storm Sanders, ki je šele na 237. mestu svetovne letvice, vzpostavila ravnotežje. Švicarka je z drugo dvojno napako izgubila servis v deseti igri in s tem tudi drugi niz, čeprav je tik pred tem še rešila tri zaključne žogice Avstralke.

Izenačen je bil tudi uvod tretjega niza, a je v zaključku Jil Teichmann dobila niz s 6:3. Belinda Bencic, 12. na lestvici WTA, je še hitreje kot Tichmann dobila prvi niz ter v drugem proti 33. igralki svetovne lestvice povedla s 3:1. Odtlej ni več izgubila igre.

V sobotnem polfinalu so Avstralke z 2:1 v zmagah ugnale Veliko Britanijo, Švicarke pa so z dvema zmagama med posameznicami predčasno premagale Češko.

Švica je lani igrala v finalu in izgubila proti Rusiji (0:2), ki ji je letošnjo udeležbo Mednarodna teniška zveza (ITF) zaradi vojaškega napada na Ukrajino prepovedala. Švicarke so v finalu igrale tudi leta 1998, a takrat še v pokalu Fed premoč priznale Španiji.

Avstralke so sedemkrat slavile v pokalu Fed, a nazadnje leta 1974. V finalu so igrale še enajstkrat, po 26-letni suši tudi leta 2019, ko so izgubile proti Franciji.

Avstralke so za nastop v finalu prejele 1,16 milijona evrov, Švicarke pa so za zmago v žepe pospravile 1,93 milijona evrov.