V Umagu slavje Francisca Cerundola

Argentinec Francisco Cerundolo je zmagal na teniškem turnirju ATP v Umagu z nagradnim skladom 579.320 evrov. Četrti nosilec je v finalu po treh urah z 2:6, 6:4 in 7:6 (5) strl drugega nosilca Lorenza Musettija iz Italije.

Za 25-letnega Cerundola, 37. igralca svetovne jakostne lestvice, je to tretji naslov na najvišji ravni. Pred tem je osvojil naslov v Båstadu leta 2022 in Eastbournu leta 2023. Do naslova v Umagu je v polfinalu izločil tudi prvega nosilca, Rusa Andreja Rubljova.

Musetti, 17. igralec sveta, je igral v četrtem finalu v karieri in drugem letos. Pretekli mesec je izgubil finale v londonskem Queen'su, medtem ko je leta 2022 slavil v Hamburgu in Neaplju.