V Velenju ponoviti pravljico s Kajo in Tamaro

V Kranjski Gori, kjer se je v torek začel mednarodni teniški turnir deklet z oznako WTT, smo se pogovarjali z Gregorjem Krušičem, direktorjem Tenisa Slovenija, o prihodnosti naše reprezentance in razlogih, zakaj bi si proti Nizozemkam jeseni želeli igrati v Velenju. Kako je zdaj s Kajo Juvan in Tamaro Zidanšek, ki v zadnjih mesecih nista dosegali izidov nekdanje ravni? In kako je sploh s pogodbami za nastop igralk v teniški reprezentanci?