V Wimbledonu pogojna zelena luč za Ruse in Beloruse

Iz All England Lawn Tennis Cluba, ki pripravlja teniški turnir za veliki slam v Wimbledonu, so sporočili, da nameravajo pod določenimi pogoji dovoliti nastop na sveti travi v času od 3. do 16. junija tudi igralkam in igralcem iz Rusije in Belorusije. «Nameravamo dovoliti udeležbo ruskih in beloruskih igralcev pod pogojem, da tekmujejo kot nevtralni športniki in da izpolnjujejo zahteve,« napovedujejo organizatorji največjega turnirja na travi.

Igralkam in igralcem iz omenjenih dveh držav bo prepovedano izražati podporo ruski invaziji na Ukrajino. Prav tako ne bodo smeli na turnirju sodelovati igralci, ki bodo za sodelovanje na turnirju prejeli finančno pomoč iz Rusije ali Belorusije, vključno s sponzorstvom podjetij, ki jih upravljata ali nadzirata ti dve državi.

»Še naprej v celoti obsojamo rusko nezakonito invazijo in naša iskrena podpora ostaja z ljudmi v Ukrajini. To je bila neverjetno težka odločitev, ki je nismo sprejeli zlahka ali brez velikega premisleka do tistih, na katere bo to vplivalo,« je za spletno stran Wimbledona dejal predsednik All England Cluba Ian Hewitt.

Ruski in beloruski igralci lani kot del vladnih sankcij niso smeli igrati na britanskih travnatih turnirjih. Zaradi tega je tamkajšnja zveza prejela visoke denarne kazni od ATP in WTA, medtem ko so za nastope v Wimbledonu vsem tekmovalcem odvzeli točke za obe lestvici.

Njet za Rusijo

Ukrajinski športniki ne bodo smeli sodelovati na kvalifikacijah za poletne olimpijske igre v Parizu leta 2024, če bodo morali tekmovati z Rusi, so danes sporočili iz ukrajinske vlade. Oleh Nemčinov, sekretar kabineta ukrajinskih ministrov, je dejal, da je bila odločitev vlade sprejeta na predlog ministra za šport Vadima Gucajta in da bi lahko nacionalnim zvezam, ki ne bi spoštovale odločitve, grozile kazni. Gucajt je tudi predsednik ukrajinskega olimpijskega komiteja.

Mednarodni olimpijski komite (Mok) je v torek izdal priporočila za postopno vrnitev ruskih in beloruskih športnikov pod nevtralnimi simboli v mednarodna tekmovanja, čemur ostro nasprotujejo v Ukrajini.

Ta vrnitev bi veljala zgolj za športnike omenjenih držav v posamični konkurenci in ne v moštvenih športih. Športniki obeh držav, ki so povezani z vojsko in drugimi varnostnimi organi, naj bi bili še naprej izključeni z vseh vrst tekmovanj.

Ukrajina je prav tako zagrozila z bojkotom OI leta 2024 v Parizu, če bodo ruskim in beloruskim športnikom dovolili, da tekmujejo na poletnih olimpijskih igrah.