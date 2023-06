Venus štiriindvajsetič na sveti travi

Ena najboljših teniških igralk tega stoletja Venus Williams še naprej kljubuje zakonom narave. Pri 43 letih bo znova zaigrala v Wimbledonu, potem ko so ji organizatorji podelili »wild card«.

Za Williamsovo bo to že 24. nastop na sveti travi All England Cluba. Wimbledon je osvojila petkrat in bila finalistka leta 2017, dve desetletji po debiju. Vabila ni dobila na lepe oči, obeta si dober rezultat. Ta čas 697. igralka sveta je v ponedeljek premagala 48. na lestvici WTA Camilo Giorgi v Birminghamu, kar je bila njena prva zmaga proti igralki iz prve petdeseterice v skoraj štirih letih.

Sestri Williams sta močno zaznamovali turnir v Wimbledonu. FOTO: Reuters

Sestra Serena, sedemkratna zmagovalka Wimbledonu, je s povabilom nastopila lani in izpadla v prvem krogu, nakar je oznanila konec športne poti. Sestri sta sedemkrat dobili tudi turnir dvojic v Wimbledonu, ki se bo letos začel 3. julija.