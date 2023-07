Danes vrhunec za dekleta v Wimbledonu: Čehinja nad Tunizijko

V finalu teniškega grand slama v Wimbledonu se bosta danes pomerili Čehinja Marketa Vondroušova in Tunizijka Ons Jabuer. Obe bosta lovili prvi naslov na turnirjih velike četverice. Vrhunec v ženski konkurenci se bo začel nekaj po 15. uri.

Tunizijka (28) bo tretjič finalistka največjih turnirjev na svetu. Lani je izgubila tako v finalu Wimbledona kot odprtega prvenstva ZDA v New Yorku. Na Otoku jo je ugnala Kazahstanka Jelena Ribakina, v ZDA pa je bila boljša Poljakinja Iga Swiatek. Na poti do drugega finala na sveti travi je Jabeur po vrsti premagala kar štiri zmagovalke turnirjev za grand slam. Najprej je bila v tretjem krogu boljša od Kanadčanke Biance Andreescu (OP ZDA 2019), nato od Čehinje Petre Kvitove (Wimbledon 2011 in 2014), v četrtfinalu pa je bila boljša od lanske zmagovalke Ribakine.

Tunizijka kotira višje

V polfinalu je po preobratu s 6:7 (5), 6:4, 6:3 premagala še letošnjo zmagovalko OP Avstralije, Belorusinjo Arino Sabalenka. Vondroušova (24) je bila v polfinalu s 6:2, 6:4 boljša od Ukrajinke Eline Svitoline. Pražanka je postala sploh prva nepostavljena igralka, ki se je v odprti eri oziroma od leta 1968 uvrstila v finale Wimbledona. Leta 2019 je že igrala v finalu turnirja za grand slam, takrat jo je na Rolandu Garrosu premagala Avstralka Ashleigh Barty.

Marketa Vondroušova (zgoraj) in Ons Jabeur FOTO: Adrian Dennis/AFP

Čeprav je glede na uvrstitev na lestvici Tunizijka (št. 6) proti Čehinji (št. 42) v prednosti, je oba letošnja medsebojna obračuna dobila Vondroušova. Slavila je v tretjem krogu OP Avstralije, dva meseca kasneje pa je bila boljša še v drugem krogu močnega turnirja v Indian Wellsu. Obe sta sicer dobili po tri medsebojne obračune.