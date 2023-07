Rekordne nagrade v Wimbledonu: koliko bodo zaslužili najboljši

V nadaljevanju preberite:

Kako visoke so denarne nagrade na letošnjem teniškem turnirju za grand slam v Wimbledonu in kako bo razdeljenih 44,7 milijona funtov? Kdo bo prejel najvišje nagrade, koliko sta zaslužili Kaja Juvan in Tamara Zidanšek? Kdaj so organizatorji izenačili višino nagrad za dekleta in fante ter kdaj so sploh začeli deliti vidnejše finančne nagrade? V članku tudi podrobna razčlenitev sklada v zadnjih 15 letih.