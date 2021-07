Vroča kri med Ajlo Tomljanović in Jeleno Ostapenko tudi pred mikrofoni

Dvoboj medinje imel v tretjem krogu turnirja v Wimbledonu tudi četrti niz. Na zelenici je s 4:6, 6:4 in 6:2 slavila Avstralka hrvaških korenin, ki pa je Litovko pred očmi sodnika in gledalcev obtožila, da hlini poškodbo, ko je pri zaostanku z 0:4 zahtevala zdravniški premor v odločilnem tretjem nizu.»Saj veste, da laže, kajne?« je sodniku dejala Tomljanovićeva, Ostapenkova pa ji je navrgla, da naj, če ji ne verjame, vpraša njenega fizioterapevta. Po koncu dvoboja sta se začeli prerekati pod sodniškim stolom. Ostapenkova je Avstralki dejala, da je bilo njeno obnašanje »grozno in nespoštljivo«, na kar je Avstralka odvrnila: »Ti boš govorila!« V nekem trenutku se je zdelo, da bo Litovka krenila na drugo stran igrišča, vse skupaj pa so se potrudili z aplavzom pomiriti tudi nekateri navijači.Strasti se niso pomirile niti na kasnejši novinarski konferenci.»Ona nima kaj govoriti o moji poškodbi, saj nič ne ve. Zelo je bila nespoštljiva, čisto vsak igralec se lahko poškoduje. Kdor ni moj fizioterapevt oziroma moj zdravnik, ne more govoriti ničesar. Ne moreš me pred celim svetom označiti za lažnivko. Nobena igralka v karavani se ne obnaša tako grdo. Če zmaguješ, še ne pomeni, da lahko počneš, kar želiš,« je dodala Ostapenkova, ki je tudi ocenila, da bi Tomljanovićevo premagala že če bi bila »vsaj 50-odstotno pripravljena«.Tomljanovićeva ji je pred mediji vrnila s podobno mero: »Ne verjamem, da je bila poškodovana. Nič ji ni manjkalo, nato pa je pri 0:4 zahtevala pomoč fizioterapevta. Smešno. Njeno obnašanje je obžalovanja vredno, saj gre za zmagovalko velikega slama, otroci pa v njej vidijo vzor. Če je bila poškodovana, bi lahko vse skupaj izpeljala drugače.«