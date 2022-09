Z večjim nosom do nove prepričljive zmage

Na teniškem odprtem prvenstvu ZDA sta se Poljakinja Iga Swiatek in Španec Rafael Nadal prebila v osmino finala. Prvopostavljena poljska zvezdnica je bila v dveh nizih boljša od Američanke Lauren Davis, drugopostavljeni španski as pa je v treh nizih premagal Francoza Richarda Gasqueta.

Nadal je svojega dobrega prijatelja Gasqueta ugnal s 6:0, 6:1 in 7:5. Proti Francozu ima 36-letni Španec popoln izkupiček, saj je v svojo korist odločil vseh 18 medsebojnih dvobojev, pri čemer je dobil 34 zaporednih nizov.

Štirikratni zmagovalec turnirja v New Yorku, zadnjega v sezoni za grand slam, tako ostaja v igri za 23. lovoriko na tekmovanjih velike četverice. Naslednji Nadalov tekmec bo 22. nosilec, Američan Frances Tiafoe. »On je odličen igralec, zelo karizmatičen in zelo hiter,« je naslednjega nasprotnika opisal Nadal. Tiafoe se je tretjič zapovrstjo prebil v osmino finala z zmago proti Argentincu Diegu Schwartzmanu s 7:6 (7), 6:4, 6:4.

Španskega zvezdnika med igro ni ovirala poškodba nosu, ki jo je staknil v 2. krogu, potem ko se je nesrečno udaril z loparjem. »Nos je malo večji, ampak v redu,« se je pošalil Nadal.

Njegov 19-letni rojak Carlos Alcaraz je bil prav tako uspešen. S 6:3, 6:3 in 6:3 je izločil Američana Jensona Brooksbyja in tako vpisal že 47. zmago v sezoni (v tem pogledu je najboljši na turneji). V naslednjem krogu ga čaka prvak iz leta 2014, Hrvat Marin Čilić, ki je s 26 asi odpravil Britanca Dana Evansa s 7:6 (11), 6:7 (3), 6:2 in 7:5.

Sedmi nosilec Cameron Norrie se je v osmino finala prebil po zmagi s 7:5, 6:4, 6:1 proti danskemu najstniku Holgerju Runeju. Britanca zdaj čaka devetopostavljeni Rus Andrej Rubljov, ki je potreboval pet nizov za zmago proti Kanadčanu Denisu Shapovalovu.

V moškem delu sta se v osmino finala prebila tudi 11. nosilec, Italijan Jannik Sinner, in Belorus Ilja Ivaška.

Iga Swiatek (na fotografiji) je v dveh nizih odpravila Lauren Davis. FOTO: Angela Weiss/AFP

Serena Williams navdih tudi za Kvitovo

V ženski konkurenci je Swiatkova s 6:3 in 6:4 odpravila Davisovo ter se drugič zapovrstjo prebila med najboljših 16. Poljska zvezdnica je v drugem nizu zaostajala že z 1:4, a je nato dobila pet zaporednih iger proti Američanki, ki je v prvem nizu vzela zdravniški premor, da so ji izmerili krvni tlak. Swiatkova bo za četrtfinale igrala proti Nemki Jule Niemeier.

Čehinja Petra Kvitova, 21. nosilka, je izločila devetopostavljeno Španko Garbine Muguruza, potem ko je rešila dve zaključni žogi tekmice. Na koncu je slavila s 5:7, 6:3 in7:6 (10). Zdaj jo čaka Američanka Jessica Pegula. Dvakratna zmagovalka Wimbledona Kvitova je dejala, da ji je bila v navdih legendarna Američanka Serena Williams, ki je v petek rešila pet zaključnih žog, preden je izpadla.

»Gledala sem Sereno, bilo je neverjetno, kako je reševala tiste zaključne žoge. Sama sem se danes trudila, da bi igrala podobno,« je izjavila Čehinja, ki jo čaka trikratna finalistka, Belorusinja Viktorija Azarenka.

Šesta nosilka, Belorusinja Arina Sabalenka, ki je bila lani polfinalistka, je gladko s 6:0 in 6:2 izločila francosko kvalifikantko Claro Burel, osmopostavljena Pegula pa kitajsko kvalifikantko Yuan Yue s 6:2, 6:7 (6) in 6:0.

Azarenka je s 6:3 in 6:0 premagala Hrvatico Petro Martić in jo zdaj čaka finalistka iz leta 2016, Čehinja Karolina Pliškova, ki je s 5:7, 6:4 in 6:3 izločila olimpijsko prvakinjo, Švicarko Belindo Bencic.