Za Andrejo Bad Homburg ni bil slab

Slovenska teniška igralka Andreja Klepač je v paru s Hrvatico Darijo Jurak slavila v konkurenci dvojic na turnirju serije WTA v nemškem Bad Homburgu. Na turnirju z nagradnim skladom 197.600 evrov sta bili za prvi skupni naslov boljši od Ukrajinke Nadije Kičenok in Romunke Raluca-Ioane Olaru s 6:3, 6:1. Klepačeva in Jurakova sta bili pri začetnem udarcu zelo zanesljivi. V prvem nizu nista ponudili niti ene priložnosti za odvzem servisa, sami pa sta v šesti igri prišli do odločilne prednosti.



V drugem delu sta bili še bolj prepričljivi. Že takoj na začetku sta drugič v dvoboju dosegli break, nato pa prednost z novim odvzemom servisa še povišali na 4:1. V sedmi igri sta za piko na i še tretjič prišli do breaka in po vsega 65 minutah zanesljivo slavili prvo skupno lovoriko. Pred tem sta Slovenka in Hrvatica v finalu prvič skupaj igrali maja na peščeni podlagi v Parmi, kjer sta izgubili proti Ameriški navezi Coco Gauff/Caty McNally. Za Klepačevo je to deveta lovorika v karieri v 19. finalu, nazadnje je bila skupaj z Ukrajinko Ljudmilo Kičenok, sicer sestro dvojčica današnje tekmice Nadije, najboljša oktobra 2019 v Zhuhaiju.

Komentarji: