Za konec Madžarke boljše, a tudi Slovenke z nasmehom domov

Slovenska ženske reprezentanca je pomahala v slovo teniški akademiji Megasaray v Beleku. Tu je imela za konec še dvoboj z Madžarsko, ki pa o ključni zadevi turnirja Billie Jean King, nekoč pokala Fed, v 1. evro-afriški skupini ni več odločal. Obe ekipi sta si namreč že pred današnjim nastopom zagotovile prestižni november, ko bosta vsaka igrali proti eni od dosedanjih članic prestižne svetovne skupine. Tretji vizum si je priborila Hrvaška.

Za konec je Slovenija nastopila brez udarnih igralk: Tamara Zidanšek je že zapustila Belek in se odpravila proti turnirju v Stuttgartu, Kaja Juvan pa se je danes veselila nastopa med dvojicami z našo mlado "Američanko" Laro Smejkal, pa sta Madžarki po vodstvu z 2:0 in tako dveh posamičnih zmagah predali dvoboj omenjenima slovenskima igralkama. Reka Luca Jani je namreč ugnala Laro Smejkal s 6:2, 6:2, Anna Bondar pa Živo Falkner s 6:4, 6:2. »Škoda! Ne le Kaja, tudi vsi drugi smo se veselili nastopa te naše dvojice, pa so se tekmeci, kar imajo seveda po napornih šestih dneh vso pravico, odločili, da v tej zadnji preizkušnji ne bodo nastopili,« je ob odhodu iz teniškega centra dejal slovenski zvezni kapetan Andrej Kraševec.

Sicer pa seveda ni skrival zadovoljstva ob spoznanju, da je Slovenija tukaj prva med vsemi uresničila cilj preboja v novembrski del tekmovanja, ko se bo v enem dvoboju pomerila za nadaljevanje v družbi ekip svetovne skupine v letu 2023.

»Res, če bi mi kdo rekel pred turnirjem, da si bomo že v četrtek zagotovili napredovanje, bi to z veseljem podpisal. Zdaj si pa močno želim, da bi nam žreb (predvidoma bo v naslednjih dveh tednih, o. p.) namenil prednost domačega igrišča,« je še dejal Kraševec.

Tretji potnik iz Beleka k novembrskim kvalifikacijam je hrvaška reprezentanca, ki je v odločilnem dvoboju za 3. mesto in tako preostali vizum napredovanja ugnala srbsko izbrano vrsto.