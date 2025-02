Za Ukrajino se na fronti bori tudi nekdanji zmagovalec turnirja v Umagu

Ukrajino pred zloveščim ruskim agresorjem med drugimi brani tudi nekdanji teniški as Aleksandr Dolgopolov, ki ni dolgo okleval, ko je Vladimir Putin pred skoraj natanko tremi leti začel tako imenovano posebno vojaško akcijo. »Vest mi je govorila: 'To moraš zdaj storiti!'« je v pogovoru za nemško revijo Der Spiegel razkril Dolgopolov.

V družini so ga rotili, naj ne odide na fronto, toda Aleksandr je vztrajal pri svoji odločitvi. »Ko si nekaj vbijem v glavo, me je težko odvrniti od tega,« je pojasnil 36-letni Kijevčan in priznal, da je bil pred odhodom k ukrajinskim obrambnim enotam živčen. »Imel sem določene pomisleka, a takrat ni bilo več poti nazaj,« je zaupal Dolgopolov, ki je osvojil tri posamične turnirske lovorike ATP (v Umagu 2011, Washingtonu 2012 in Buenos Airesu 2017).

V slabih treh letih je doživel že marsikaj. Od blizu je videl, kako so umrli njegovi sovojaki, kako so soborci pri ruskih bombnih napadih izgubili različne dele telesa. Tudi sam je bil že večkrat v smrtni nevarnosti. »Seveda mi je bilo že pred odhodom na fronto jasno, da se mi lahko kaj zgodi. Če sem iskren, me je najbolj strah tega, da bi me tako ranili, da bi moral naprej živeti kot invalid. Če bi lahko izbiral, bi potem že raje videl, da bi bil mrtev,« je razmišljal nekdanji teniški as, ki je bil na svetovni lestvici najvišje uvrščen leta 2012, ko je zasedal 13. mesto.

»Želim si predvsem preživeti. Upam, da bo čim prej konec vojne in da bo spet mir,« si je še zaželel Dolgopolov, ki je z denarnimi nagradami zaslužil več kot sedem milijonov dolarjev.