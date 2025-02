Ruski zvezdnik: Dovoljenje za nastop sem dobil od samega Donalda Trumpa

Ruski smučarski tekač Aleksandr Boljšunov se je kljub nekaterim nasprotovanjem sinoči udeležil tako imenovane klasične tekme v mesečini na Seiser Almu (Moonlight Classic) v Italiji in zanesljivo zmagal na 30-kilometrski progi osvetljeni z baklami. Pred drugouvrščenim Italijanom Lorenzem Businom je imel v cilju 14,4 sekunde naskoka.

Na vprašanje novinarja švedske televizijske postaje SVT, kdo mu je prižgal zeleno luč za udeležbo, je Boljšunov ponosno in cinično odvrnil: »Dovoljenje sem dobil od samega Donalda Trumpa.« Ob tem je trikratni olimpijski prvak iz Pekinga 2022 pripomnil: »Drugi tekači moje ravni tekmujejo v svetovnem pokalu, mi pa smo tu ...«

Ko je nato novinar pobaral Martino Rier, članico prireditvenega odbora omenjene prireditve na Južnem Tirolskem, kako so dovoliti nastop Boljšunovu, ki sicer kakor drugi Rusi in Belorusi zaradi zlovešče vojne v Ukrajini nima pravice do udeležbe na tekmovanjih pod okriljem Mednarodne smučarske zveze (FIS), je dobil odgovor, da 28-letnik iz Podivotjeja v Brijansku pač trenira pri njih.

»Vprašal nas je, ali lahko nastopi na tekmi, mi pa mu tega nismo prepovedali. Sicer imamo pri nas vsako leto ruske tekače. Mi smo športna organizacija in šport naj bi bil odprt za vse,« je dejala Martina Rier. Ob imenu in priimku Boljšunova je bila sicer sprva na štartnem seznamu tudi ruska zastava, ki so jo pristojni naknadno vendarle umaknili.