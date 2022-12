Začetek novih mandatov v vrhu slovenskega tenisa

V prvo polno leto novega štiriletnega obdobja bo krenil predsednik Andrej Slapar, je v izjavi za javnost zapisala krovna zveza, ki je podaljšala tudi pogodbi z obema selektorjema. Slapar je bil poleti na skupščini TS izvoljen za nov štiriletni mandat, ki se je pričel 12. decembra. Kot edini kandidat je bil izvoljen soglasno, glasovali pa so predstavniki 64 klubov. Ob izvolitvi je med drugim izpostavil, da so si na zvezi v naslednjem mandatu postavili visoke cilje.

»Postavili smo si visoke cilje, ker verjamemo, da si tenis v Sloveniji zasluži še boljšo perspektivo. Izdatna pozornost in osredotočenost bo namenjena vrhunskemu tenisu, saj le na ta način lahko pričakujemo izjemne uspehe v prihodnosti. Nacionalni center in program reprezentančnih treningov je prvi korak k navedenemu cilju,« je dejal Slapar.

Dodal je, da bodo nadgrajevali tudi odnose s sponzorji ter poskušali zadržati turnir serije WTA 250 v Portorožu. Na področju digitalizacije se bodo usmerili v nov informacijski sistem in jakostno lestvico WTN ter popolnoma prenovljeno spletno stran z najboljšo uporabniško izkušnjo, prenosi v živo in ostalimi prednostmi, ki jih prinaša digitalizacija, je še dodal Slapar v izjavi za javnost.

V nadzornem odboru TS zasedba ostaja enaka, in sicer predsednik Bruno Nikolič, člana pa Miha Grilec in Marko Smolčič. V upravnem odboru ostaja podpredsednik Miran Kraševec, častni predsednik Marko Umberger, člani pa Drago Završnik, Roman Veras, Luka Zalaznik, Tomaž Berločnik, Tomo Šeme, Aljaž Kos, Damjan Kralj, Gregor Stražar in Marko Por, na novo pa se je upravnemu odboru priključil Peter Skvarča.

Tenis Slovenija je ob tem podaljšala pogodbi tudi z obema selektorjema. Selektor ženske reprezentance Andrej Kraševec je v letošnji sezoni Slovenijo popeljal v finale kvalifikacij za nastop na zaključnem turnirju pokala Billie Jean King. Slovenija bo 14. in 15. aprila doma gostila Romunijo in ima možnost, da se uvrsti med najboljše reprezentance na svetu.

Moško reprezentanco bo še naprej vodil Grega Žemlja. Ekipo nov izziv čaka že februarja, v kvalifikacijah za svetovno skupino I v Davisovem pokalu bodo gostovali v Turčiji.