Začetek v Evroafriki, sledi svet

Slovenska ženska teniška reprezentanca bo v pokalu Billie Jean King, nekdanjem pokalu Fed, tudi prihodnje leto igrala v 1. evroafriški skupini,. Prva preizkušnja po več kot dveh letih premora zaradi pandemije jo čaka aprila 2022. Slovenija se bo v skupinskem delu 1. evroafriške skupine potegovala za eno od štirih mest za evropske reprezentance, ki bodo napredovale v končnico za svetovno skupino novembra 2022. V njih bo zaigralo osemnajst ekip, devet poraženk kvalifikacij in devet zmagovalk regionalnih tekmovanj.

V primeru uspeha v novembrskem terminu 2022 izbranke selektorja Andreja Kraševca aprila 2023 čakajo kvalifikacije za svetovno skupino, prvo možnost ob vnovičnem uspehu za nastop v finalu dvanajstih najboljših ženskih reprezentanc na svet pa bi imela Slovenija novembra 2023.

»Veseli me, da je Mednarodna teniška zveza naposled objavila datume za tekmovanje v pokalu Billie Jean King. Vsi se še dobro spomnimo nastopov v Luksemburgu, ko smo bili res blizu zmagi proti Srbiji. Potem pa se je vse ustavilo. V času pandemije so največji udarec doživela prav ekipna tekmovanja. Letos sploh nismo imeli tekem, tako da smo ekipni duh vzdrževali z občasnimi skupnimi pripravami. Predvsem med turnirjem serije WTA v Portorožu so naše igralke začutile, da je reprezentanca pomemben del njihove teniške kariere. Veseli me, da so naša dekleta v tem času napredovala in verjamem, da bomo uresničili svoje sanje in se v nekaj letih prebili med najboljše reprezentance sveta,« je ob tem dejal selektor Andrej Kraševec.