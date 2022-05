Zapravil zaključno žogico

Aljaž Bedene je izpadel v prvem krogu teniškega turnirja ATP 250 v Lyonu z denarnim skladom 534.555 evrov. Od Slovenca je bil po dveh urah in 17 minutah igre s 4:6, 7:6 (4) in 6:0 boljši Južni Korejec Soonwoo Kwon. Korejec je tekmo začel odločno in že v prvi igri odvzel servis Bedenetu. Slovenec se je po uvodnem zaostanku kmalu prebudil in prvi niz na koncu dobil z rezultatom 6:4.

V drugem nizu je Bedene že vodil s 5:2 in imel na voljo tudi zaključno žogico, a mu te ni uspelo spreobrniti v zmago. Drugi niz se je nato zavlekel v podaljšano igro, ki jo je dobil Kwon. V zadnjem nizu je Bedenetu zmanjkalo moči in na koncu je moral priznati premoč Korejcu s 6:0.