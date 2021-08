Žemlja sestavil ekipo za Davisov pokal

Selektor moške teniške reprezentance Grega Žemlja je objavil seznam igralcev za dvoboj v Davisovem pokalu 17. in 18. septembra proti Paragvaju. Slovenci igrajo v svetovni skupini II. Na spisku so Aljaž Bedene, Blaž Rola, Blaž Kavčič, Bor Artnak in Sebastjan Dominko.



V primeru poškodb, trenutno stanje namreč ni najbolj rožnato, pa je kot rezerve določil Toma Kočevarja Dešmana, Matica Špeca in Maja Premzla. Zadnje boje so Slovenci v Davisovem pokalu odigrali lani marca proti Pakistanu, v sklopu kvalifikacij za svetovno skupino 1. Pakistanci so slavili s 3:0.



»Pričakovanja so jasna. Najprej, da tekma sploh bo, potem pa gremo seveda po zmago. Res me veseli, da so se vsi odzvali vabilu. Za zdaj so še prisotne težave s poškodbami, vendar upam, da se bo stanje do dvoboja s Paragvajem izboljšalo. Načrtujemo, da bi se v Portorožu zbrali nekaj dni prej in se tako kar najbolje pripravili na začetek tekem,« je dejal Žemlja. Zanj bo to sploh prvi nastop na klopi slovenske reprezentance. Žemlja je kot igralec za slovensko reprezentanco igral od leta 2005 do leta 2017, skupno pa je odigral kar 64 dvobojev.



Najboljši slovenski igralec Aljaž Bedene, 66. igralec sveta, je pred nekaj dnevi odpovedal ameriško turnejo. To pomeni, da ne bo nastopil na OP ZDA, razlog pa je počasnejše okrevanje po bolezni in trenutno sploh ne trenira. Že dlje časa ima težave z roko naš najizkušenejši Blaž Kavčič, 221. na svetovni lestvici ATP. Kavčič je kljub temu odšel na kvalifikacije za OP ZDA, kjer je tudi Blaž Rola, ki na računalniški jakostni lestvici zaseda 179. mesto.



»Občutki v tej sezoni so zelo mešani. Nekaj je tudi pozitivnih stvari, a v času, ko sem bil v dobri formi, so me zaustavile manjše poškodbe. Kar se tiče Davisovega pokala, lahko rečem, da se od nas pričakuje zmaga. Tekmecev sicer ne poznam dobro, na papirju smo favoriti mi. Vemo pa, da to v Davisovem pokalu in športu ne pomeni ničesar. To bomo morali dokazati na igrišču,« je iz ZDA sporočil Rola.

