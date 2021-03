Zidanškova čez prvo oviro v Monterreyju

Monterrey, prvi krog WTA (235.000 dolarjev)

Slovenska teniška igralkaje na turnirju serije WTA v Monterreyju uspešno prestala prvi dvoboj, na katerem je bila s 7:6 in 6:3 boljša od domačinkeZidanškova, 93. igralka sveta, je za zmago proti nižje rangirani nasprotnici (144.) potrebovala uro in 50 minut, v katerih je šestkrat odvzela servis domačinki.Prvi niz je bolje začela Zarazua in z breakom povedla s 3:1. Sledil je odgovor Zidanškove, ki je dobila štiri zaporedne igre in se približala zmagi v nizu (5:3), vendar s tem še ni bilo konec niza. Mehičanka se ni predala in nanizala tri zaporedne igre, pri vodstvu s 6:5 je imela tudi zaključno žogico, vendar se je Slovenka rešila in izsilila podaljšano igro. V tej je Tamara Zidanšek pri zaostanku s 6:7 ubranila še eno zaključno žogico nasprotnice in sama izkoristila svojo peto.Drugi niz ni bil tako napet. Tekmici sta bili poravnani do pete igre (2:2), nato pa je Slovenka dobila naslednje tri in v deveti unovčila prvo zaključno žogo.Tamara Zidanšek bo v drugem krogu igrala z osmo nosilko, Američanko, še prej pa jo čaka nastop v konkurenci dvojic, kjer bo z Nizozemkoigrala proti Belgijkiin AmeričankiDrevi bo v Mehiki nastopila tudi, njena prva nasprotnica bo 187. igralka sveta, KolumbijkaTamara Zidanšek (Slo) : Renata Zarazua (Meh) 7:6 (8), 6:3;Jasmine Paolini (Ita) : Nao Hibino (Jap/9) 3:6, 6:2, 6:3;Anna Karolina Schmiedlova (Slk) : Katie Boulter (VBr) 6:4, 6:0;Ann Li (ZDA/8) : Arantxa Rus (Niz) 6:3, 7:5Viktoria Kuzmova (Slk) : Caroline Dolehide (ZDA) 6:3, 6:1;Lauren Davis (ZDA) : Mayar Sherif (Egi) 1:6, 6:2, 6:3;Nina Stojanović (SRB) : Martina Trevisan (Ita) 6:3, 6:2.