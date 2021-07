Zidanškova le strla 241. igralko sveta

Slovenska teniška igralka Tamara Zidanšek se je uvrstila v polfinale turnirja serije WTA v švicarski Lozani z denarnim skladom 199.030 evrov. V četrtfinalu je po treh nizih s 6:4, 4:6, 6:3 strla 241. igralko sveta, Italijanko Lucio Bronzetti. Polfinalistka letošnjega OP Francije je bila ves dvoboj neprepričljiva na svoj začetni udarec, a je bila vseeno v ključnih trenutkih v odločilnem nizu bolj zbrana. V prvem nizu je Konjičanka dosegla tri brejke, Italijanki pa sta uspela dva. V drugem nizu je Bronzettijeva do odvzema servisa prišla v prvi in sedmi igri, kar je bilo dovolj, da je prvi nosilki odvzela niz.



V zadnjem nizu sta si tekmici izmenjali brejk v drugi in tretji igri, nato pa je Zidanškova prišla do odločilne prednosti v četrti igri. Dvakrat je zatem zanesljivo osvojila igri na svoj začetni udarec, v deveti igri pa je ubranila žogico za brejk in izkoristila drugo priložnost za zmago. Dvoboj je trajal dve uri in 21 minut, v polfinalu pa se bo 23-letna Slovenka pomerila bodisi z Rusinjo Natalijo Vihljancevo bodisi z zmagovalko obračuna med Belgijko Maryno Zanevsko in Švicarko Stefanie Vögele.



Dvoboj Belgijke in Švicarke bi moral biti odigran v četrtek, a so ga organizatorji prestavili na danes. Po koncu njunega dvoboja sledi še četrtfinalni obračun proti Vihljancevi, če bodo to dovoljevale vremenske razmere.

