Zidanškova v osmini finala Abu Dabija

Slovenska teniška igralka Tamara Zidanšek je bila uspešna v drugem krogu turnirja v Abu Dabiju z nagradnim skladom 565.000 ameriških dolarjev.



Zidanškova je igrala proti kanadski najstnici Leylah Fernandez in jo po 84 minutah premagala s 6:4 in 6:4.



Slovenska predstavnica je v prvem nizu dvakrat odvzela servis nasprotnici, po vodstvu s 5:2 pa je niz zaključila v deseti igri. Kanadčanka je v drugem nizu nudila več odpora, v šesti igri ji je uspel break in je povedla s 4:2, nato pa je Zidanškova zagospodarila na igrišču, v naslednjih štirih igrah dvakrat prišla do breaka in v deseti igri izkoristila drugo zaključno žogico.



Tamaro Zidanšek v osmini finala čaka zmagovalka dvoboja med Tajvanko Su-Wei Hsieh in Ukrajinko Marto Kostjuk.



Slovenija je imela na turnirju v Abu Dabiju tri predstavnice, vendar pa je Polona Hercog hitro izpadla med posameznicami, Andreja Klepač pa v navezi z Ukrajinko Marto Kostjuk v ženskih parih.

