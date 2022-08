Zmaga Simone Halep nad Brazilko za naslov št. 24

Za 30-letno Simono Halep je to 24. lovorika, druga letos po zmagi na enem od pripravljalnih turnirjev pred odprtim prvenstvom Avstralije na začetku leta.

Romunka, za katero je bil to 42. finale na turnirjih WTA, je v finalu premagala Brazilko Beatriz Haddad Maia z 2:1 v nizih. Slednja (26 let) ostaja pri dveh naslovih v karieri. Halepova, ki je bila 2017 prva igralka na svetu, se po turnirju v Torontu vrača med deset najboljših igralk na svetu.

Za Halepovo je bil to četrti finale na turnirju pod pokroviteljstvom National Bank; 2015 je v Torontu izgubila proti Belindi Bencic, 2016 in 2018 pa je v Montrealu premagala Madison Keys oziroma Sloane Stephens. To je hkrati njen deveti naslov na turnirjih serije WTA 1000.