Zmeda pred OP Avstralije v tenisu vse večja

Minister za šport v zvezni deželi Viktoriji Martin Pakula je poudaril, da glede odprtega teniškega prvenstva Avstralije še ni padla končna odločitev v zvezi z nastopi necepljenih igralcev in igralk, potem ko so mediji razkrili dokument, ki omogoča nastop tudi necepljenim igralcem, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Oblasti v Avstraliji je razburil za javnost sicer zaupen dokument, ki ga je poslalo žensko teniško združenje WTA, v katerem piše, da bi lahko na prvem grand slamu sezone 2022 nastopili tudi necepljeni igralci.

Pakula je za radijsko postajo 3AW dejal, da pogovori z avstralsko vlado na temo 14-dnevne obvezne karantene za mednarodne teniške igralce in igralke v Avstralijo še potekajo. Obenem ni izključena možnost, da necepljeni v deželi tam spodaj ne bi smeli nastopiti.

»O tem vprašanju ne pričakujem hitrega odgovora, vsaj ne v naslednjih nekaj tednih,« je dejal Pakula. Zgodaj v ponedeljek so številni avstralski mediji razkrili elektronska sporočila med Avstralsko teniško zvezo in združenjem WTA, v katerih je bilo zapisano, da bi lahko tudi necepljeni tekmovalci nastopili na prvem turnirju velike četverice v prihajajoči sezoni. Ti bi morali po podatkih iz elektronskih sporočil redno opravljati teste na novi koronavirus in dva tedna preživeti v karanteni v za to določenih hotelih.

Do novembra v zvezni državi že 90-odstotna precepljenost

V sporočilu so prav tako zapisali, da pričakujejo izboljšanje razmer v naslednjih tednih, saj bi se lahko precepljenost v Viktoriji dvignila na 80 odstotkov ta konec tedna ter na 90 odstotkov pozneje v novembru. Elektronska pošta bi morala biti zaupne narave, igralke pa o tem še ne bi smele govoriti, dodaja dpa.

Pretekli teden so vladni uradniki v Avstraliji zavrnili možnost za izjeme za necepljene teniške igralce, da bi ti lahko nastopili v Melbournu. Eden takšnih je tudi številka 1 Srb Novak Đoković, branilec naslova, ki je pretekli teden v pogovoru za Blic še enkrat poudaril, da ne želi razkriti svojega cepilnega statusa.

Doslej je bilo po podatkih moškega združenja ATP cepljenih okoli 65 odstotkov igralcev, po informacijah WTA pa več kot 60 odstotkov igralk. Pakula je v pogovoru za radio 3AW poudaril, da je ta številka v obeh združenjih zdaj že bližje 80 odstotkov. OP Avstralije bo na sporedu med 17. in 30. januarjem.