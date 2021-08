400.000 Slovencev v živo z Luko Dončićem

Podatki gledanosti košarkarske tekme med Slovenijo in Španijo potrjujejo ogromno zanimanje gledalcev za slovenske športnike na olimpijskih igrah. Nedeljska tekma je namreč postala za zdaj najbolj gledana oddaja tega poletja v Sloveniji, se lahko pohvalijo na Radioteleviziji Slovenija.



Ogledalo si jo je 19,2 odstotka oziroma 364.500 gledalcev nad četrtim letom starosti, kar predstavlja 71-odstotni delež gledalcev, ki so bili v tistem času pred televizijskimi sprejemniki. Temu pa je treba dodati še veliko število gledalcev, ki so si prenos ogledali prek spletnega portala. Tam je tekmo v živo hkrati spremljalo tudi več kot 46.000 različnih uporabnikov.

