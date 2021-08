Američanke za sedmi zaporedni naslov ugnale domačinke

ZDA: Japonska 90:75 (75:56, 50:39, 23:14) Dvorana Saitama, brez gledalcev, sodniki: Mazzoni (Italija), Silva (Brazilija), Malo (Kanada).

ZDA: Loyd 3, Bird 7, Atkins 2 (2:2), Gray 6, Wilson 19 (3:5), Stewart 14 (3:3), Taurasi 7 (2:3), Fowles 2, Griner 30.

Japonska: Nagaoka 2, Takada 17 (2:2), Mijoši 5, Mačida 8 (2:2), Motohaši 16, Todo 2, Hajaši 4, Mavuli 8 (1:2), Mijazaka 3 (1:1), Mijazava 3 (3:3), Akaho 3, Okoje 4 (2:2).

Prosti meti: ZDA 12:15, Japonska 11:12.

Met za 3 točke: ZDA 4:13 (Loyd, Bird, Stewart, Taurasi), Japonska 8:31 (Motohaši 4, Takada, Mijoši, Mavuli, Akaho).

Osebne napake: ZDA 13, Japonska 11.

Pet osebnih napak: /.

Američanke so sedmič zaporedoma in skupno devetič slavile na olimpijskih igrah. Pred letošnjim turnirjem v deželi vzhajajočega sonca so bile najboljše še v Atlanti 1996, Sydneyju 2000, Atenah 2004, Pekingu 2008, Londonu 2012 in Rio de Janeiru 2016, slavile so tudi v Los Angelesu 1984 in Seulu 1988. V Montrealu 1976 so osvojile odličje srebrnega, v Barceloni 1992 pa bronastega leska.Japonke so osvojile svojo prvo kolajno na olimpijskih igrah, doslej najboljšo uvrstitev so dosegle v Montrealu 1976, ko so na olimpijskem turnirju končale na petem mestu. Leto pred tem so osvojile srebrno kolajno na svetovnem prvenstvu v Kolumbiji, kar so bile do letošnjih olimpijskih iger njihove edine »stopničke« na velikih tekmovanjih.Izbranke 51-letne ameriške selektorice Dawn Staley so takoj zagospodarile na parketu dvorane Saitama in gostiteljicam olimpijskega turnirja ušle za osem točk (10:2). V nadaljevanju so vseskozi imele tekmice na varni razdalji ter pridoma izkoriščale svojo telesno prevlado, prav tako pa na taktičnem in tehničnem področju.Na današnji finalni tekmi je bila pri Američankah najbolj učinkovitas 30 točkami. Izkazali sta se tudiz 19 točkami in sedmimi skoki ter, ki je dosegla po 14 točk in skokov. Pri Japonkah je bila najučinkovitejšas 17,je prispevala 16 točk.V tekmi za bronasto kolajno je Francija že v soboto ukanila Srbijo z 91:76 (19:23, 43:40, 67:56).