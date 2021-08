Anita Horvat do 28. mesta na 400 m

V prvi od šestih kvalifikacijskih skupin je bila Anita Horvat šesta, najboljša v njej pa Bahamka Shaunae Miller Uibo (50,50). Branilka naslova iz Ria de Janeira 2016 je bila druga med vsemi. Najhitrejša v kvalifikacijah je bila Marileidy Paulino iz Dominikanske republike (50,06). Ta je svoj največji uspeh doslej zabeležila prav na teh OI, ko je bila članica srebrne mešane štafete na 4x400 m.



Štiriindvajsetletna Horvatova je letos pred OI najhitreje tekla 52,12 sekunde, kar je dobro sekundo počasneje od njenega tri leta starega državnega rekorda (51,22). V skupini je bila po teh dosežkih predzadnja.



V polfinale so se uvrstile po prve tri iz skupin ter še šest preostalih najhitrejših po času. V skupini je bila Horvatova dolgo na zadnjem mestu, v ciljni ravnini je ugnala Nigerijko Patience Okon George (52,41) in prednost nato zadržala do konca.

Za tretje mesto v skupini bi morala Horvatova teči blizu državnega rekorda 51,36 sekunde, za uvrstitev po času pa 51,91 sekunde.



Prvič je nastopila na OI, na SP pa že trikrat, 24. mesto je osvojila na dvoranskem prvenstvu v Birminghamu 2017, na 38. mestu pa je bila najvišje na SP na prostem v Londonu 2017, le mesto nižje pa prav tako na SP na prostem v Dohi 2019. Na EP je bila v polfinalu dvakrat 14. je bila na prostem v Berlinu leta 2018, 12. pa na dvoranskem prvenstvu v Glasgowu leta 2019.

