Bojan Tokić preko Hrvata do Brazilca

Slovenski namiznoteniški igralec Bojan Tokić se je na olimpijskih igrah v Tokiu prebil v tretji krog, potem ko je danes premagal Hrvata Tomislava Pucarja s 4:0 (9, 8, 9, 10). V naslednjem krogu ga čaka četrtopostavljeni nosilec iz Brazilije Hugo Calderano.



Štiridesetletni Tokić, ki nastopa na svojih četrtih olimpijskih igrah po Pekingu 2008, Londonu 2012 in Riu de Janeiru 2016, je v Tokiu dosegel drugo zmago v posamični konkurenci. V uvodnem krogu je zanesljivo premagal Kanadčana Jeremyja Hazina s 4:0 (7, 9, 5, 7).



»Igral sem boljše kot na prvi tekmi, predvsem v taktičnem delu sem bil brezhiben. S Pucarjem se že dolgo poznava, še nikoli mi ni premagal, zato mu je bilo najbrž težko pred tekmo. A tudi meni je bilo, saj sem razmišljal, da se ne bo njegova prva zmaga zgodila prav na olimpijskih igrah. Pa tudi navadna tekma to ni bila. To ni bil obračun proti Nemcu, Francozu, to je bil obračun proti sosedu. Zato sem bil živčen, celo noč nisem spal, a ko sem prišel v dvorano in videl olimpijske kroge, sem se spet začel odlično počutiti,« je po tekmi dejal Tokić, ki ga k uspehom spodbujajo tudi uspehi Darka Jorgića. »Če on zmaga, hočem tudi jaz. Imava neko pozitivno interno tekmovanje.«



Tokić je dobro odprl današnji obračun proti 15 let mlajšemu hrvaškemu tekmecu, s katerim je opravil tudi del skupnih priprav na letošnje olimpijske igre v deželi vzhajajočega sonca. V prvem nizu se je odvijal ogorčen boj za vsako žogico, slovenski namiznoteniški veteran pa je najboljšo predstavo prikazal v sami končnici uvodnega niza, ko se je izvil iz neprijetnega položaja in po zaostanku 7:9 osvojil štiri zaporedne točke ter uvodni niz dobil z 11:9.



Tokić je imel v drugem nizu absoluten nadzor nad dogajanjem, tekmeca je vseskozi držal na varni razdalji treh točk (4:1, 7:4, 8:5 in 10:7) ter ga zaključil z zmago z 11:8.

Sijajno predstavo je prikazal tudi v začetku tretjega niza, po vodstvu s 3:0 pa je hrvaška stran zahtevala premor. Novi nasveti so sprva koristili Pucarju, ki je izenačil na 7:7, prelomni trenutki niza pa so znova minili v prevladi izkušenega in z vsemi žavbami namazanega Tokića, ki je povedel z 9:7, prednost pa navkljub manjšim težavam – pri vodstvu z 9:8 je tudi slovenska stran zahtevala minuto odmora - unovčil kapital in povedel v nizih s 3:0.



V četrtem nizu je bil Tokič uvodoma v podrejenem položaju, v prelomnih trenutkih pa je pokazal mojstrsko predstavo in nadoknadil točkovni primanjkljaj. Pri zaostanku 8:10 ga ni zagrabila panika, v finišu je zaigral zelo preudarno in najprej poravnal na 10:10, nato pa dosegel še dve točki in hrvaškega tekmeca po 30 minutah igre izločil iz nadaljnjega tekmovanja.



»Tudi Brazilca, ki je fantastični atlet, sem že premagoval. Čeprav je šesti igralec sveta in najboljši igralec, ki ne prihaja iz Azije, je premagljiv. To so olimpijske igre, na katerih se lahko zgodi vse. Tudi v Riu sem za uvrstitev v tretji krog igral proti takrat boljšemu igralcu, Portugalcu Tiagu Aplononii, pa sem ga premagal. Jutri bom moral še nekoliko dvigniti raven, ki sem jo pokazal danes, vsekakor pa nimam česa izgubiti. Za 40-letnika tile nastopi sploh niso slabi,« je zadovoljen s svojimi predstavami Novogoričan.



V posamični konkurenci poleg Tokića nastopa tudi Hrastničan Darko Jorgić. Osemnajsti nosilec olimpijskega turnirja je bil v uvodnem krogu prost, v drugem krogu pa je po izjemno dramatičnem 55-minutnem obračunu na kolena položil Španca Alvara Roblesa s 4:3 (2, 10, -5, -9, -5, 13, 8). V tretjem krogu ga danes čaka Britanec Liam Pitchford.

