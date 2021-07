Brazilec zadnja in nepremagljiva ovira za Bojana Tokića

Hugo Calderano je bil premočan za našega veterana. FOTO: Anne-christine Poujoulat/AFP

Slovenski namiznoteniški igralecje na olimpijskih igrah v Tokiu nastope končal v tretjem krogu. Njegov današnji tekmec, Brazilec, četrti nosilec olimpijskega turnirja, je bil po 47 minutah igre boljši s 4:1 (11, 7, –7, 9, 10).V prvem nizu je imel Tokić pobudo, imel lepo prednost, a se je brazilski tekmec vrnil v igro, prvič povedel pri 12:11 in nato dobil niz s 13:11. V drugem je bil boljši Brazilec, ki je precej mirno prišel do zmage z 11:7.Zato pa je izkušeni Slovenec stopil na plin v tretjem, ko se je Brazilec enakovredno meril z njim do izenačenja na 6. točki, nato pa je Tokić dosegel sedem zaporednih točk in za zmago v nizu z 11:7.Četrti se je začel s pobudo tekmeca, a ga je Tokić ujel na 6. točki, nato povedel z 8:7, a poslal žogico v mrežo za novo izenačenje na 8. točki. Tekmeca sta bila spet izenačena pri 9:9, napeta končnica pa je po Tokićevi napaki pripadla Calderanu za 11:9 ter prednost s 3:1 v nizih.Odločilni peti niz je bolje začel Tokić, si uvodoma priigral prednost 2:0, nato pa ga je tekmec ujel, slovenski igralec pa je od jeze zaradi lastne igre vrgel lopar na tla. Calderano je povedel s 7:4, a ga je Tokić ujel za izenačenje na 10. točki, nato pa je tekmec na svoj servis z dvema zaporednima dobil niz za končno zmago s 4:1.Štiridesetletni Tokić je nastopil na svojih četrtih olimpijskih igrah po Pekingu 2008, Londonu 2012 in Rio de Janeiru 2016. V Braziliji je prišel krog dlje kot v Tokiu, uvrstil se je med najboljših 16, potem pa moral priznati premoč NemcuV Tokiu je v uvodnem krogu je zanesljivo premagal Kanadčanas 4:0, v drugem pa je ugnal še Hrvataprav tako s 4:0.»Od začetka nisem bil pravi. Boril sem se s seboj, manjkalo mi je pravo gibanje, timing. Res škoda. Tekmec je bil po meri, njegova igra mi ustreza, kljub temu da je šesti igralec sveta, sem imel občutek, da ga lahko premagam. In prav zaradi tega sem zdaj slabe volje, saj sem zapravil lepo priložnost. Ni problem izgubiti, ampak izgubiti na takšen način pa je,« je bil razočaran Novogoričan, ki ga v Tokiu čakajo še ekipni nastopi: »Moram zdaj vse pozabiti in se pripraviti na ekipne boje. Imam nekaj časa, da izboljšam svojo igro.«V posamični konkurenci poleg Tokića tekmuje tudi Hrastničan. Osemnajsti nosilec olimpijskega turnirja je bil v uvodnem krogu prost, v drugem krogu je po izjemno dramatičnem obračunu na kolena položil Špancas 4:3, v tretjem krogu pa s 4:2 še od BritancaV osmini finala se bo Jorgić danes ob 12.30 po slovenskem času pomeril z domačinom, tretjim nosilcem OI.Slovenca bosta na teh igrah skupaj nastopila še v ekipnem tekmovanju.