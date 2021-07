Živčni Čeh zalučal disk v finale

Čeh ima še veliko rezerv. FOTO: Dylan Martinez/Reuters

Mihalinčeva z izidom sezone 44.

Maja Mihalinec Zidar (druga z desne) ni bila dovolj hitra za napredovanje. FOTO: Giuseppe Cacace/AFP

Atletje uspešno odprl slovenske nastope na olimpijskih igrah v Tokiu v kraljici športov. V kvalifikacijah meta diska je s 65,45 metra zasedel skupno tretje mesto in se zanesljivo uvrstil v finale.Dlje kot Čeh sta danes disk vrgla le Šved(66,12 metra) iniz Litve (65,94 metra). Dvaindvajsetletni Čeh, lastnik drugega izida sezone na svetu, je začel kot drugi po vrsti v drugi kvalifikacijski skupini. V prvi seriji so mu namerili 65,45 metra in tedaj je bil že skupno tretji, potem ko je bila dobro uro prej v prvi skupini boljša le dvojica. S tem si je praktično že zagotovil boj za odličja.Avtomatična kvalifikacijska norma za finale v metu diska, ki bo v soboto ob 13.15 po slovenskem času, je bila 66 metrov. Čeh je po svojem uvodnem metu na olimpijskih igrah, pred tem je na veliki članski tekmi nastopil le leta 2019 na svetovnem prvenstvu v Dohi, zmajeval z glavo. Želel si je namreč, da bi kvalifikacijsko mejo dosegel že po enem metu.»Imel sem povečan srčni utrip in bil nervozen, a sem si vseeno s prvim metom zagotovil finale s 65,45 metra. V drugem sem s prestopom vrgel prek 66 metrov, nato pa sem vedel, da sem v finalu in nisem se več prav potrudil, saj sem svoj cilj že dosegel,« je po prvi polovici tekme dejal Čeh.Slovenska atletinjaje izpadla v kvalifikacijah teka na 100 metrov. Dosegla je skupno 44. čas. Z 11,54 sekunde (veter -0,3 m/s) in svojim najboljšim izidom sezone je bila peta v četrti kvalifikacijski skupini. Zdaj kot edina v sedemčlanski slovenski atletski zasedbi v japonski prestolnici, ki bo nastopila v dveh disciplinah, več pričakuje v teku na 200 metrov.Danes bo ob 12.26 v kvalifikacijah nastopila še, ki bo tekla na 5000 metrov.