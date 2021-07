Đoković ostal brez kolajne med posamezniki

Novak Đoković med dvobojem s Špancem. FOTO: Edgar Su/Reuters

Srbski teniški zvezdnikje v Tokiu ostal brez posamičnega olimpijskega odličja. Potem ko je v petkovem polfinalu po treh nizih z 1:2 priznal premoč Nemcu, je danes izgubil še dvoboj za tretje mesto. V obračunu za bron je bil s 6:4, 6:7 (6) in 6:3 boljši ŠpanecDvoboj je trajal dve uri in 49 minut. Španec je dobil prvi niz, v podaljšani igri drugega niza imel že priložnost za zmago, a se je 34-letni Đoković ubranil in dobil podaljšano igro z 8:6. V tretjem nizu je Carreño Busta povedel s 3:0 in prednost obdržal vse do končne zmage s 6:3, ko je izkoristil skupno šesto zaključno žogico za zmago in osvojitev bronastega olimpijskega odličja.Đoković, ki je letos dobil odprto prvenstvo Avstralije, Francije in Wimbledon, ostaja pri enem olimpijskem odličju, leta 2008 je bil v Pekingu med posamezniki bronast. Četrti je bil tudi leta 2012 v Londonu, ko ga je v boju za bron premagal ArgentinecNovak Đoković pa se je zaradi poškodbe odrekel nastopu zv današnjem dvoboju za bronasto olimpijsko kolajno v mešanih dvojicah. Ta gre tako v roke Avstralcemain. Kot so po porazu s Špancem sporočili iz Mednarodne teniške zveze, trenutno prvi igralec na lestvici ATP zaradi poškodbe leve rame ni nared za nastop. V domovino se tako vrača brez osvojenega olimpijskega odličja. V nedeljskem velikem finalu med posamezniki se bo Zverev meril z Rusom