Dvojna kenijska zmaga na ženskem maratonu v peklenskih razmerah

Skupaj sta Peres Jepchirchir in Brigid Kosgei v težkih razmerah tekli vse do 37 kilometrov pred ciljem, takrat pa je Jepchirchirjeva rojakinji ušla in na cilj prišla 16 sekund pred njo. Zmagovalni čas je znašal 2:27:20.



S Kenijkama je dolgo časa tekla tudi Izraelka Lonah Salpeter, ki pa je na koncu popustila, tako da je bronasto kolajno presenetljivo osvojila Američanka Molly Seidel.



Prireditelji so že pred časom maratonski preizkušnji iz Tokia prestavili v Saporo, a to glede razmer ni veliko pomagalo, saj je bilo tudi na prizorišču zimskih olimpijski iger leta 1972 vroče in vlažno, v času teka je temperatura znašala okoli 30 stopinj Celzija.





