Francozi s težavo strli italijanski oreh

Timothe Luwawu-Cabarrot bo tekmec Slovenije v polfinalu. FOTO: Brian Snyder/Reuters

Thomas Heurtel bo nevaren za slovensko obrambo. FOTO: Thomas Coex/AFP

V četrtek ob 13. uri po našem času se bo v polfinalu olimpijskega košarkarskega turnirja Slovenija pomerila s Francijo, ki je v četrtfinalu s 84:75 (64:54, 43:42, 20:25) premagala Italijo. Zmaga ni bila tako lahka, kot namiguje izid. Dve minuti pred koncem je bil rezultat izenačen pri 73:73.Francija je morala premagati številne izgubljene žoge v prvem polčasu in padec v igri v začetku zadnje četrtine, da je odpravila Italijo. Francozi so po izenačenem prvem polčasu odločno krenili v drugega in si priigrali vodstvo z dvomestnim številom točk, največ 14 (62:48). Italija, ki je večino tekme bila izredno nenatančna za tri točke (8:29), je v uvodu zadnje četrtine ob nenadnem strelskem mrku Francozov na krilihnašla priključek.Francija ostaja neporažena na OI. V ključnih trenutkih se je izkazal, ki je dosegel 15 točk, 22 jih je zbral, 21 pa. Pri Italijanih sta bila najbolj učinkovita Fontecchio (23) in(21).