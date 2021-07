Japonci že dvema športnicama zaradi covida-19 prepovedali nastop na OI

Vodja prireditvenega odbora ne izključuje odpovedi OI

Toširo Muto, vodja prireditvenega odbora Tokio 2020, je poudaril, da bodo prireditelji skrbno spremljali število novookuženih in ustrezno ukrepali, če bo to potrebno. Za zdaj ni izključil niti morebitne odpovedi olimpijskih iger, če bi se razmere glede koronskih okužb močno poslabšale.

Čilska tekvondoistkaje prva športnica, ki so ji japonski prireditelji zaradi pozitivnega testa na novi koronavirus prepovedali nastopiti na skorajšnjih olimpijskih igrah v Tokiu. Enaka usoda je doletela tudi nizozemsko rolkarico. Za obe športnici je prepoved kajpak hud šok.Fernanda Aguirre, ki se bori v kategoriji do 57 kilogramov, v kateri se je predlani ovenčala z bronasto kolajno na vseameriških igrah, je v deželo vzhajajočega sonca pripotovala iz Uzbekistana, kjer je opravila sklepne priprave za olimpijske igre. »Fernanda ne kaže nobenih simptomov bolezni in se počuti dobro. Na žalost v Tokiu ne bo mogla nastopiti, ker so ji prireditelji – tako kot njenemu trenerju – odredili desetdnevno karanteno,« so sporočili iz čilskega olimpijskega komiteja.Fernanda Aguirre je na družbenih omrežjih že zapisala, da je uničena in zelo žalostna. Čisto iz sebe je tudi Candy Jacobs, ki si je veliko obetala od ponedeljkovega nastopa v rolkanju. »Zelo sem potrta. Dolgo sem se garala za olimpijske igre, dobro sem pripravljena, zdaj pa je vsega konec,« je zmajevala z glavo 31-letna Nizozemka.