Jorgić ohranil mirno kri, Tokić vso noč ni spal

Nove zmage se je veselil tudi Bojan Tokić. FOTO: Thomas Peter/Reuters



Zaradi dvoboja s sosedom je bil živčen

Darko Jorgić ni skrival zadovoljstva. FOTO: Thomas Peter/Reuters

Najboljša slovenska namiznoteniška igralca sta uspešno opravila še z drugima tekmecema na olimpijskem turnirju v Tokiu.je s 4:2 (8, –7, 10, –11, 9, 10) premagal Britanca, sicer 15. igralca na svetu, Bojan Tokić pa je s 4:0 (9, 8, 9, 10) odpravil Hrvata»Zares sem vesel, da sem ta dvoboj odločil v svojo korist in se uvrstil med najboljših 16. Takšne zmage mi dajo potrebno samozavest, da tudi v napetih trenutkih dvoboja ostanem osredotočen nase. Zelo sem vesel, da znam v prelomnih trenutkih ohraniti mirno kri, da potem odigram, kakor znam, in mi ne 'brni' v glavi. Menim, da sem danes taktično res dobro odigral, še posebej v ključnih trenutkih,« je bil dobro razpoložen Jorgić, ki se bo v osmini finala postavil po robu Japoncu»Upam, da bom v osmini finala pokazal svoj maksimum, kot sem ga protiv svetovnem pokalu. Želim si 'stisniti' Harimota. Verjamem, da je to možno. Ni nepremagljiv. Dvoboj bo vsekakor težak. Poskušal se bom taktično dobro pripraviti. Tomokazu ima zelo malo slabih točk, ampak poskušal jih bom odkriti in si prizavedal presenetiti Japonca na domačih tleh,« je smelo napovedal 22-letni Hrastničan.Že prej je bil uspešen tudi Tokić, ki je zanesljivo opravil s Pucarjem. »Igral sem bolje kot v prvem dvoboju, predvsem v taktičnem delu sem bil brezhiben. S Pucarjem se že dolgo poznava, še nikoli me ni premagal, zato mu je bilo najbrž težko pred tekmo. A tudi meni je bilo, saj sem se bal, da me ne bi prvič ugnal prav na olimpijskih igrah. To ni bil obračun proti Nemcu, Francozu, to je bil dvoboj proti sosedu. Zato sem bil živčen, vso noč nisem spal, a ko sem prišel v dvorano in videl olimpijske kroge, sem se spet odlično počutil,« je zaupal Tokić, ki se bo v naslednjem krogu spoprijel četrtopostavljenim Brazilcem