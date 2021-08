Jutro brez kikirikanja galskih petelinov, ZDA postavile štiri naslove v vrsto

»Med sabo smo se borili vse leto v ligi (NBA, op. a.), a v boju s preostankom sveta smo postali bratje za vse življenje. Resnično uživam vse dni s temi fanti, to je zame vir velike sreče,« je bil po tekmi poetičen Durant. Tatum je priznal, da nastop na OI »ni bil perfekten«, a bil vseeno vesel, da mu je z rojaki uspelo izpolniti glavni cilj. »Počutim se čudovito, po letu 2019, ko so nas ti fantje izločili, je bila to za nas velika izkušnja. Uživali smo, bili smo družina in prišli smo izpolnit ta cilj. Uspelo nam je izvršiti,« je povedal Tatum.

Jayson Tatum, zvezdnik Boston Celtics, je uspel z rojaki zabrisati boleč spomin na SP 2019, ko so Američani dosegli najslabšo uvrstitev v zgodovini. FOTO: Brian Snyder/Reuters

Kljub pobegu Američanov približanje Francije do polčasa

FOTO: Molly Darlington/Reuters

Razburljive zadnje minute

ZDA : Francija 87:82 (71:63, 44:38, 22:18) Dvorana Saitama, brez gledalcev, sodniki: Locatelli (Brazilija), Zurapović (Bosna in Hercegovina), Weiland (Kanada).

ZDA: Lavine 5 (1:2), Lillard 11 (1:4), Durant 29 (8:9), Middleton 4 (1:2), Tatum 19, Holiday 11 (1:2), Adebayo 6, Booker 2 (2:2).

Francija: Ntilikina 5, Luwawu Cabarrot 11 (1:2), Heurtel, Batum 5, Yabusele 13 (2:4), Fournier 16 (4:4), de Colo 12 (5:6), Gobert 16 (6:13), Fall 4.

Prosti meti: ZDA 14:21, Francija 18:29.

Met za dve točki: ZDA 23:38, Francija 17:27.

Met za tri točke: ZDA 9:32 (Durant in Tatum po 3, Lillard 2, Middleton 1), Francija 10:31 (Yabusele 3, Fournier in Luwawu Cabarrot po 2, Ntilikina, de Colo in Batum po 1).

Skoki: ZDA 34 (24 + 10), Francija 41 (30 + 11).

Osebne napake: ZDA 22, Francija 19.

Pet osebnih: Gobert (40.).

Sloviti trener Gregg Popovich (desno) se je z varovanci odkupil za blamažo na SP 2019, pri kateri so sodelovali tudi Francozi. FOTO: Thomas Coex/AFP

Športna ministrica Roxana Maracineanu pozdravlja selektorja Vincenta Colleta po koncu finala. Collet naj bi v prihodnji sezoni prevzel pariški Metropolitans, ki je pred dnevi končal sodelovanje z Juretom Zdovcem. Metropolitans bo tudi tekmec Cedevite Olimpije v evropskem pokalu. FOTO: Thomas Coex/AFP

FOTO: Thomas Coex/AFP

FOTO: Sergio Perez/Reuters

FOTO: Aris Messinis/AFP

FOTO: Aris Messinis/AFP

Francozi so vodili večji del prve četrtine, nato pa so Američani za razliko od prejšnjih tekem veliko hitreje stopili na plin in jo dobili z 22:18. Njihova prednost je v drugi četrtini znašala tudi že 13 točk (39:26), do polčasa pa se je Francozom, ki so bili v polfinalu usodni za slovenske košarkarje, spet uspelo približati (44:39). Prednost ZDA se je gibala okoli desetih točk, za nekaj drame pa je poskrbela zadnja minuta.Po zabijanjuin ukradeni žogijes črte prostih metov znižal na le 82:85, do konca pa je bilo še dobrih deset sekund. A po minuti odmora selektorjaAmeričani presenečenja niso dovolili in se po rekordno slabem nastopu na SP 2019 v domovino vračajo z že četrtim zaporednim olimpijskim naslovom v košarki, skupno pa že 16., kar je nov olimpijski rekord.Po številu naslovov sledijo Sovjetska zveza (2), Jugoslavija in Argentina (obe 1), ki sta edini preostali olimpijski prvakinji v celotni zgodovini iger. Američani so bili najboljši na igrah leta 1936, 1948, 1952, 1956, 1960, 1964, 1968, 1976, 1984, 1992, 1996, 2000, 2008, 2012, 2016, 2021. Košarko so na OI prvič igrali že leta 1904 v St. Louisu, a je šlo takrat samo za predstavitveni dogodek, brez bojev za odličja.Prvi strelec ameriške izbrane vrste je bil tudi tokrat, član ekipe Brooklyn Nets in osvajalec dveh šampionskih prstanov lige NBA je dosegel 29 točk in jim dodal še šest skokov in tri podaje. Tudi drugi strelec tekme je bil Američan,je 19 točkam dodal še sedem skokov. Evan Fournier je za Francijo dosegel 16 točk, ravno toliko (poleg še osmih skokov) pa tudiFrancija si je boj za zlato z ZDA priigrala po četrtkovi polfinalni zmagi nad Slovenijo v zadnjih sekundah tekme. V soboto se ji je reprezentanca ZDA po visokem polfinalnem slavju nad Avstralijo oddolžila za svoj edini poraz na tem turnirju, ki ga je doživela 25. julija v skupinskem delu (83:76). Začetek finala je pripadel Franciji.je ob koncu prve minute podal do De Coloja, ki je dosegel prvi koš na tekmi, nato pa je Francija povedla že z 10:4. A so košarkarji ZDA slabe tri minute in pol pred koncem uvodne četrtine znižali na 12:14. Durant je po trojki za izenačenje (15:15) svojo ekipo prvič povedel v vodstvo z 18:15. Prvo četrtino so dobili Američani (22:18), ki so nato v uvodu drugega dela vodstvo povišali na 28:20.Pet minut in pet sekund pred koncem polčasa je Durant s trojko povišal na 38:26, v naslednjem napadu pa s prostih metov s tedaj svojo devetnajsto točko na 39:26. Gobert je z zabijanjem in dvema prostima metoma, v tej seriji je dva prosta meta tudi zgrešil, Francijo sredi druge četrtine popeljal na sedem točk zaostanka (39:32). V zadnji minuti prvega polčasa je Fournier znižal razliko na 38:43 s prostih metov, enega je zadel tudi Gobert (39:44), ki pa je v zadnji uspešni akciji v prvem polčasu za 39:44 zgrešil tudi četrti met s črte; dotlej je zadel le polovico svojih prostih metov (4:8). Durant je dve sekundi pred koncem polčasa zgrešil in Američani so tako prvi polčas dobili s petimi točkami prednosti. Gobert je v tem delu vodil svojo ekipo s 13 točkami in sedmi skoki, Durant pa je bil najboljši na igrišču z 21 koši.Na začetku tretje četrtine so se Francozi po koših Fournierja in de Coloja že po dveh napadih približali na dve točki zaostanka (44:46). A je s trojkama Tatum sredi tega dela ekipi ZDA znova zagotovil dvakrat po deset točk prednosti. Ta je ob koncu predzadnje minute narasla na 14 (71:57). Nicolas Batum je svoje prve točke s trojko zadel v zadnji sekundi tretje četrtine in dvomestna razlika v korist ZDA se je znižala na enomestno (71:63) ter upanjem Francije na preobrat v zadnji četrtini.Ntilikina je s trojko in svojimi prvimi točkami dobrih pet minut pred koncem Franciji zagotovil le tri točke zaostanka (70:73). A so Američani nato dvakrat hitro ušli na deset točk, drugič po trojki Tatuma (82:72). Fournier je minuto in osem sekund pred koncem s trojko vlil upanje svoji ekipi, ki je tedaj zaostajala za šest točk, vendar je v naslednjem napadu svoje ekipe drugi takšen poskus zgrešil.Ko je že kazalo, da je tekma odločena v korist ZDA, pa sta bila uspešna Ntilikina in de Colo 10,2 sekunde pred koncem ter Francijo znova pripeljala na tri točke zaostanka (82:85). Durant je nato zadel dva prosta meta po peti osebni napaki Goberta, ki je zbral 16 točk, osem skokov, nad njim pa je bilo storjenih 10 osebnih napak, a je zadel le šest od 13 prostih metov. Durant je postavil končni izid, Batum je le še zgrešil z metom v zadnjem napadu Francije, ki je tako tretjič izgubila finale na olimpijskih igrah ter še naprej ostaja brez zlata.