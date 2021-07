Kdor ni pripravljen govoriti o politiki, bi moral molčati tudi o športu

V nadaljevanju preberite:

Kadar govorimo o pravici do svobode mnenja in izražanja, se nam skoraj vedno odpre več vprašanj, kot dobimo odgovorov. Šport ni – oziroma ne bi smel biti – izjema, četudi si marsikdo pred tem zatiska oči. Zato se ob začetku olimpijskih iger velja vprašati, kaj sploh je (politični) aktivizem na športnih dogodkih, koga najbolj moti in v kakšnem razmerju sta šport in oblast.