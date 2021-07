5.

mesto si je na prejšnjih poletnih olimpijskih igrah leta 2016 v Riu de Janeiru izbojeval Adrian Gomboc.

Maruša Štangar se je predlani na evropskih igrah v Minsku ovenčala z bronasto kolajno. FOTO: Miha Šimnovec

Trstenjakova v torek na tokijskih blazinah

Tina Trstenjak in Ana Velenšek sta na prejšnjih poletnih olimpijskih igrah v Riu de Janeiru zablesteli z zlato in bronasto kolajno. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

V Tokiu tudi Žgank

Od Slovencev se bo v Tokiu boril tudi Mihael Žgank (14.), ki od leta 2018 zastopa Turčijo. Žreb ga je v kategoriji do 90 kilogramov neposredno uvrstil v drugi krog, v katerem bo skušal ustaviti neugodnega Kubanca Ivana Felipeja Silvo Moralesa (7.).

Slovenske judoistke in judoist, ki so si prek zahtevnih mednarodnih kvalifikacij zagotovili nastope na igrah 32. olimpiade sodobne dobe, so z mešanimi občutki pospremili žreb, ki jim je določil uvodne nasprotnike na olimpijskem turnirju v Tokiu. Lahko bi bilo bolje, lahko pa tudi dosti slabše, so se strinjali skoraj v en glas.Že uvodni tekmovalni dan v tem japonskem borilnem športu ima Slovenija svojo predstavnico na blazinah slovite dvorane Nippon Budokan, žreb pa je novinki na največji športni prireditvi, 23-letni, dvanajsti na lestvici svetovne zveze (IJF), v jutrišnjem prvem krogu kategorije do 48 kilogramov namenil Južnokorejko(25.). V edinem dosedanjem medsebojnem obračunu se je predlani na turnirju za veliko nagrado v Antalyji zmage veselila dve leti starejša Azijka.V nedeljo bo poteze na tatamiju vlekel(do 66 kg), ki je na prejšnjih poletnih olimpijskih igrah prijetno presenetil s petim mestom. Po treh prepričljivih zmagah se je v Riu de Janeiru 2016 prebil v polfinale, v katerem je moral po hudem boju priznati premoč poznejšemu prvaku, Italijanu. Na žalost se je v tem obračunu tako izčrpal, da nato v dvoboju za bronasto kolajno ni imel več dovolj energije, da bi lahko spravil na hrbet UzbekistancaGomboc, ki mu v zadnjem obdobju na blazinah ni šlo po načrtih in je na svetovni lestvici nazadoval na 26. mesto, se bo tokrat za začetek spoprijel z Zambijcem(64.), ki je vsekakor premagljiv. V primeru (pričakovane) zmage pa 26-letnega borca iz Rakičana pri Murski Soboti, ki od jeseni 2017 brani barve Bežigrada, seveda čaka bistveno težje nadaljevanje.V ponedeljek se bo pod slovensko zastavo borila(do 57 kg), ki je pred dobrimi tremi meseci na evropskem prvenstvu v Lizboni navdušila z osvojitvijo srebrne kolajne. V Tokiu bo imela že v uvodnem krogu visoko oviro, ki ji jo bo postavila izkušena Mongolka, olimpijska podprvakinja iz Ria de Janeira. Azijska šampionka iz leta 2016 se lahko za nameček pohvali še z zlato lovoriko s svetovnega prvenstva v Budimpešti '17. Na tekmi se doslej še nista pomerili, v točkovanju svetovne zveze pa je 30-letna Mongolka kot trinajsta le dve mesti pred devet let mlajšo Ljubljančanko.Tekmico iz Azije ima tudi naša najboljša judoistka, ki se bo v lov na novo vrhunsko uvrstitev v kategoriji do 63 kilogramov podala v torek. Celjsko šampionko, ki brani naslov olimpijske prvakinje iz Ria, bo izzvala Južnokorejka, s katero doslej na tekmovanjih – zanimivo – še ni imela opravka.Na papirju je seveda velika favoritinja Trstenjakova, ki je na svetovni lestvici odlična druga za francosko zvezdnico. Heeju Han je v glavno mesto Japonske pripotovala šele kot 28. borka polsrednje kategorije v točkovanju IJF.Zadnji dan posamičnih bojev v judu bo od naših nastopila še, ki je pred petimi leti v kategoriji do 78 kilogramov dopolnila Tinin podvig z bronastim odličjem. Po vrnitvi iz Ria se je odpravila na operacijo kolena in se prestopila v (naj)višjo kategorijo (nad 78 kg), v kateri pa ni tako uspešna, kot je bila bila.V Tokiu se bo 30-letna borka kluba Z'dežele Sankaku, ki na svetovni lestvici drži 25. mesto, v petkovem uvodnem krogu pomerila z Američanko(32.). V edinem dosedanjem medsebojnem obračunu je bila Velenškova leta 2017 v Cancunu boljša z iponom.