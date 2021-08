Luka ne dela napak, našel me je in prevzel sem odgovornost

Nicolas Batum je blokiral zadnji met. FOTO: Charlie Neibergall/Reuters

Luwawu-Cabarrot vzel stotinko sekunde

Gregor Hrovat je tolažil Klemna Prepeliča. FOTO: Aris Messinis/ AFP

Šport daje in vzame

Klemen Prepelič ne obžaluje, da je prevzel odgovornost. FOTO: Charlie Neibergall/AFP

Slovenske novinarje na olimpijskih igrah v Tokiu je danes poiskal košarkarin še enkrat ocenil zgrešeni met ob koncu polfinale košarkarske tekme med Francijo in Slovenijo (90:89). Kot pravi, bi verjetno še enkrat na enak način zaključeval odločilni napad.»Sem oseba, ki se pred odgovornostjo nikoli ne skriva, ki živi za take trenutke,« je povedal košarkar, ki je na tekmi s Francijo že odpisano Slovenijo vrnil v položaj za preobrat, nato pa s piskom sirene zgrešil odločilno polaganje.»Včeraj se je zgodil padec. Izgubila se je bitka, ni pa se izgubila vojna in če bi nam 10. junija, ko smo se zbrali, kdo na papir napisal polfinale s Francijo, met za zmago in boj za tretje mesto z Avstralijo, verjamem, da bi to takrat vsak podpisal. Tudi navijači. Na vse, kar smo doslej naredil, smo lahko ponosni. A tukaj se ne želimo ustaviti,« pa se je delno v zadnjo tekmo na igrah v soboto z Avstralijo že ozrl 28-letni košarkar Valencie.Spomnil se je zadnje akcije proti galskim petelinom in se dotaknil tudi dejstva, da akcije ni zaključeval prvi slovenski zvezdnik. »Jaz sem prevzel odgovornost za celo reprezentanco. Luka? Kaj zameriti igralcu, ki zbere 18 podaj in ima eno izgubljeno žogo? Ta igralec ne dela napak. Prav on nas je pripeljal do vseh teh uspehov. Verjamem, da ni imel prostora za prodor, našel je podajo, ki mi je dala prednost, na žalost pa je bil tam, ki me je ustavil za tisto stotinko sekunde, ki me je zaustavila.«O samem polaganju pa je eden vidnejših reprezentantov v Tokiu dodal: »Neštetokrat sem ponoči premišljeval in verjamem, da se kaj dosti drugače ni dalo narediti. Odločil sem se za polaganje in mislim, da me razeninnihče od Francozov v tej akciji ne bi ustavil. Batum je eden najboljših evropskih igralcev in tudi njemu je treba priznati izjemno obrambo in iti naprej.«»Šport daje in vzame. Včeraj je vzel, a verjamem, da bo jutri dal. Imamo še eno priložnost, čaka nas tekma za bron proti premagljivemu nasprotniku,« je Prepelič našel nov izziv in dodal, da mu veliko pomeni podpora, ki jo je po tekmi dobil od nekdanjih soigralcev, drugih športnikov, prijateljev in domačih. Kot še slikovito dodaja, je treba po vsakem padcu vstati, s takšno podporo pa je to lažje.O Avstralcih dodaja, da so proti ZDA predvsem v prvem polčasu dokazali, da so spoštovanja vredna ekipa. »Ker ne igra Aaron Baynes, so veliko izgubili v skoku, kjer smo zelo suvereni. Pridobili pa so na tranzicijski igri. Vsa njihova igra se sicer vrti okoli Pattyja Millsa, a verjamem, da imata Jaka Blažič in Aleksej Nikolić še ogromno moči in želje, da pokažeta, iz kakšnega testa sta. Smo utrujeni, a mislim, da smo ena bolje fizično pripravljenih ekip, verjetno pa je naša želja po kolajni največja in kemija v naši ekipi bo dodaten plus.«