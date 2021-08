Maruša Mišmaš Zrimšek šesta na OI z novim slovenskim rekordom

V cilju skoraj mrtva

Najboljša slovenska tekačica na 3000 metrov z zaprekami je v Tokiu potrdila svojo kakovost. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Poplačilo za smolo iz leta 2016

je na olimpijskih igrah v Tokiu zasedla šesto mesto v finalu teka na 3000 metrov z zaprekami ter z devetimi minutami in 14,84 sekunde dosegla nov slovenski rekord. Zlato je osvojilaz rekordom Ugande (9:01,45), druga je bila Američanka(9:04,79), tretja pa Kenijka(9:05,39).Grosupeljčanka je 28. maja na mitingu diamantne lige v Dohi, drugi postaji najmočnejše svetovne serije v tej sezoni, na 3000 metrov z zaprekami zasedla šesto mesto in s časom 9:16,82 prvič letos popravila svoj prejšnji državni rekord, drugič pa danes v finalu OI. V njem je ugnala tudi svetovno prvakinjo in svetovno rekorderko; Kenijka je bila sedma (9:05,39).»Dala sem vse od sebe, v cilj sem pritekla mrtva. Zadnje tri ovire sem komaj preskočila, noge so me že močno bolele. Za to ni kriva vročina, saj jo kar dobro prenašam, enostavno sem želela biti blizu najboljšim, da mi je to uspelo, sem porabila vse svoje moči,« je po teku dejala slovenska atletinja.Zaradi tega je v Tokio tudi prišla. Čeprav ni hotela napovedovati rezultatov, je zdaj vendarle priznala, da je imela v glavi tudi kolajno. »Mislim, da so jo imele vse tekmovalke, ki so stale na startu. In vse so imele tudi možnosti, če bi se jim vse poklopilo. Dala sem si priložnost, bila celo nekaj časa na tretjem in četrtem mestu, priborila sem si priložnost, na koncu je malo zmanjkalo. A sem tudi brez nje vseeno ponosna,« je dejala Mišmaš Zrimškova, ki je olimpijsko tekmo vzela kot vse druge.Šestindvajsetletna slovenska rekorderka, ki po poroki živi v Kamniku, je začela na osmem, devetem mestu sredi vodilne skupine. Vodilnih se je držala v skoraj celotnem prvem kilometru. Ko se ji je v drugem kilometru čelo kolone nekoliko oddaljilo, se je v dobrih 200 metrih z lepim pospeševanjem priključila vodilni deveterici in pozneje šesterici, ki si je pritekla nekaj prednosti.Dva kroga pred ciljem je bila že na četrtem mestu, zadnji krog pa je začela kot peta. Američanka in nekdanja svetovna prvakinja, ki je bila pozneje diskvalificirana, je bila tedaj na sedmem mestu že več kot 30 metrov zadaj. Po zadnji vodni oviri je bila Slovenka peta. V zadnjih metrih jo je prehitela velika evropska tekmicaiz Nemčije (9:14,00).Mišmaš Zrimškova se je vendarle razveselila uvrstitve na šesto mesto in svojega največjega dosežka v karieri. Zaradi poškodbe študentka magistrskega študija biokemije ni mogla nastopiti na OI pred petimi leti v Riu de Janeiru, a svoj veliki napredek je pokazala že na svetovnem prvenstvu 2019 v Dohi, kjer je zasedla 12. mesto.