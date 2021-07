Kristjan Čeh napada kolajno, po drugi seriji je osmi

Uveljavil se je kot drugi najboljši metalec diska

Kristjan Čeh med akcijo. FOTO: Dylan Martinez/Reuters

Deveti dan poletnih olimpijskih iger bodo v Tokiu podelili 21 kompletov kolajn. V boju za stopničke je tudi slovenski metalec diska Kristjan Čeh , ki je v kvalifikacijah zasedel skupno tretje mesto. Za 22-letnega Ptujčana je to prvi nastop na olimpijskih igrah in, kot pravi, bo v finalnem nastopu dal vse od sebe.Čeh je v kvalifikacijah tretje mesto zasedel s 65,45 metra in se s tem zanesljivo uvrstil v finale. Dva metra in šest centimetrov visoki Ptujčan je v drugem poskusu sicer presegel 66 metrov, kar je bila kvalifikacijska norma za finale, a je v obratu za las prestopil iz kroga za izmet. Kot je po nastopu dejal mladi atlet, lastnik drugega izida sezone na svetu, v kvalifikacijah še ni pokazal vsega, kar zmore.Kristjan Čeh je torej v Tokiu po načrtu opravil polovico naloge. Danes v finalu, začel se je ob 13.15, bo z zalučanim diskom skušal prebiti žlahtni zid in z odličjem postaviti piko na i sezoni, kjer je prebil magično mejo 70 m in se po dosežkih v metrih uveljavil kot drugi najboljši globalni diskobolos.V prvi seriji je Čeh prestopil, met je bil dolg približno 66 m. V drugi seriji je disk zalučal na 62,95 m in trenutno zaseda osmo mesto, zadnje, ki še vodi v finale za tri dodatne mete. V tretji seriji je disk iz Čehovih rok pristal komaj čez mejo 60 m, nato je Podvinčan zaradi slabega meta prestopil. Vodi svetovni prvakiz Švedske (68,90 m) pred Avstrijcem(67,07 m) in Švedom(66,58).