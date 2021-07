Na divji vodi ni žlahtno steklo

Hrastniški veteran je bil težak boj z vodo. FOTO: Stojan Nenov/Reuters

Veslal na silo

Hrastniška raketa tokrat ni imela dovolj pogonskega goriva. Kajakašje namreč v polfinalu olimpijskih iger v slalomu na divjih vodah zasedel 12. mesto med 20 tekmovalci in se s tem ni prebil v finalni del tekmovanja. Tako mu tudi ni uspel podoben žlahtni uspeh kot na OI leta 2016 v Riu de Janeiru, kjer si je priveslal srebrno kolajno.Kauzer je imel težave v zgornjem delu, kjer ga je zadržala vodna past, v cilj je priveslal na šestem mestu. Do konca ga je nato prehitelo še šest kajakašev, za desetim mestom, ki je kot zadnje prinašalo finalni nastop, je zaostal za 65 stotink sekunde.»Takoj sem vedel, da je konec, nisem imel niti kančka upanja. S takšno vožnjo, kot sem jo prikazal tokrat, preprosto ne moreš v finale. V takšni konkurenci in s takšnima dvema napakama zagotovo nimaš kaj praskati. Hitro sem se sprijaznil s tem,« je dejal po neuspešnem tokijskem boju z brzicami.»Očitno mi sreča tokrat ni bila naklonjena. Čoln mi ni stekel in če mi ne steče, začnem veslati na silo in temu primeren je tudi rezultat. Nimam si česa očitati, pripravil sem se dobro, tako sem se tudi počutil. Naš šport je zelo nepredvidljiv, enkrat so boljši eni, drugič drugi. Preprosto se moram sprijazniti s tem,« je dodal 37-letni Hrastničan. »Še bolj mi je žal, ker mi je bila proga všeč. Ustrezala mi je celo mnogo bolj kot kvalifikacijska,« je poudaril veteran, ki namerava na olimpijskih igrah poskusiti še enkrat.»Upam, da me bo služilo zdravje in da bom sposoben prikazati takšne predstave, kakršno sem letos na evropskem prvenstvu, na katerem sem prejel bronasto kolajno. Že pred tokijskimi igrami sem rekel, da bo moja zadnja sezona tista leta 2024. Poskušal se bom uvrstiti še na pete olimpijske igre, vse bo odvisno od sezon pred tem. Mladi pritiskajo, ni res, da doma ne bi imel konkurence. Že letos sem se šele na zadnji tekmi uvrstil na OI, zagotovo me čaka težka naloga,« je besedno podčrtal dvakratni svetovni in prav tolikokrat evropski posamični prvak. Z EP pa ima še štiri zlata odličja v ekipnih preizkušnjah.