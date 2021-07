Najmlajša olimpijka je namiznoteniška igralka

Sirka Hend Zaza je z le 12 leti najmlajša udeleženka letošnjih olimpijskih iger v Tokiu. Mlada namiznoteniška igralka, ki je del begunske ekipe na igrah, je tako hitro izpolnila otroške sanje po nastopu na največjem športnem dogodku, s svojimi nastopi pa bo skušala vsaj malo razvedriti zaradi vojne razdejano domovino.



Hend Zaza, ki je čez noč postala najbolj znana športnica v Siriji, potem ko je zmagala na azijskem prvenstvu v namiznem tenisu, se bo v soboto v predkrogu med posameznicami pomerila z 39-letno Avstrijko Liu Jia.



Kot poroča francoska tiskovna agencija AFP, je talent Zaze že leta 2014 prepoznal Adham Jamaan.



»Leta 2014, ko sem jo videl na treningu z bratom Obeido, je bila stara med pet in šest let. Takoj sem prepoznal njen naravni talent,« je dejal njen nekdanji trener Jamaan. Dodal je, da Zaza premore resnost in predanost, ki je potrebna za vrhunske dosežke.



Zaza je hitro začela blesteti na tekmovanjih, že leta 2018 pa je postala državna prvakinja v absolutni ženski konkurenci.



Vojna je vplivala na njene treninge, a je to ni ustavilo pri doseganju ciljev. »Bila sem samozavestna, da lahko zmagam na zahodnoazijskem prvenstvu v Jordaniji. Vesela sem, da mi je uspelo. Sanjala sem o tem, da bi postala svetovna in olimpijska prvakinja,« pravi Zaza, ki si sicer želi postati farmacevtka.



Njen nekdanji trener pravi, da sta že pred leti zastavila cilj, da bo Zaza v Parizu 2024 merila na medaljo.



Na Japonskem bo sicer nastopilo šest sirijskih športnikov, Zaza je edina predstavnica v ženski konkurenci. Poleg nje bodo Sirijo zastopali še Majd Eddin Ghazal (atletika), Maan Asaad (dviganje uteži), Ahmad Hamcho (konjeništvo), Ayman Kelzieh (plavanje) in Mohamad Maso (triatlon).



