Nova Zelandija po zgodovinskem dosežku slavi Liso Carrington

Novozelandski kajakašici na mirnih vodah Lisa Carrington in Caitlin Regal sta na olimpijskih igrah v Tokiu osvojili zlato kolajno v disciplini K-2 na 500 metrov. V tej disciplini sta tekmovali tudi Slovenki Špela Ponomarenko Janić in Anja Osterman, a se je njun čoln v polfinalu tik pred ciljem prevrnil, tako da sta ostali brez uvrstitve.



Torkovo dogajanje na mirnih vodah v vodnem centru Sea Forest je zaznamovala izjemna Carringtonova. Dvaintridesetletna kajakašica iz Nove Zelandije je najprej pokorila konkurenco v disciplini K-1 na 200 metrov in tretjič zaporedoma slavila v tej disciplini po igrah v Londonu 2012 in Rio de Janeiru 2016, le dobro uro kasneje pa je skupaj z rojakinjo Regalovo smetano pobrala še v disciplini K-2 na 500 metrov.



Carringtonova je osvojila še drugo kolajno na letošnjih igrah, kar doslej ni uspelo še nobeni novozelandski športnici, skupno pa je to že njena četrta najbolj žlahtnega leska. V svoji vitrini ima tudi bronasto v disciplini K-1 na 500 metrov pred petimi leti v Riu ter še deset zlatih odličij s svetovnih prvenstev.



Drugouvrščeni Poljakinji Karolina Naja in Anna Pulawska sta v torkovi finalni preizkušnji za izjemno novozelandsko posadko zaostali slabo, tretjeuvrščeni Danuta Kozak in Dora Bodonyi pa dobro sekundo.

Kopasz v madžarskem dvoboju za zlato boljši od Varge

Kajakaška posamična olimpijska preizkušnja na mirnih vodah na 1000 metrov se je končala s skoraj popolnim zmagoslavjem Madžarske. Zlato kolajno je osvojil Balint Kopasz, ki je bil v velikem finalu za slabi dve sekundi boljši od rojaka Adama Varge, medtem ko je tretje mesto osvojil Portugalec Fernando Pimenta.

Kubanska kanuista pokorila konkurenco v Tokiu

Kubanska kanuista na mirnih vodah Sergey Torres Madrigal in Fernando Dayan Jorge Enriquez sta osvojila zlato kolajno v disciplini C-2 na 1000 metrov.



Kubanca sta v razburljivi in izenačeni finalni preizkušnji za 20 stotink sekunde prehitela kitajski čoln v postavi Hao Liu/Pengfei Ženg, tretjeuvrščena Nemca Sebastian Brendel in Tim Hecker sta zaostala 62 stotink sekunde.

