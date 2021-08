Pia Babnik drugi dan golfskega turnirja 34., vodi hčerka teniškega asa

Z dvojnim bogeyjem rarzveselila zasledovalke

Danes 53-letni Petr Korda je največji uspeh v teniški karieri proslavil ob zmagi na OP Avstralije leta 1998. Po četrtfinalnem dvoboju s Timom Henmanom istega leta v Wimbledonu so v njegovem vzorcu našli prepovedani steroid nandrolon. Sledila je dolga sodna bitka z Mednarodno teniško zvezo in Mednarodnim arbitražnim sodiščem za šport v Lozani, po kateri so Kordo suspendirali za eno leto in mu odvzeli ves zaslužek s turnirjev, ki so sledili pozitivnemu testu. Korda je že prej napovedal upokojitev, a je nastopil še na nekaj manjših, večinoma domačih turnirjih. Korda ima z ženo, nekdanjo teniško igralko Regino Rajchrtovo, tri otroke: golf igra tudi najstarejša hčerka Jessica, ki jo je tako kot Nelly oče večkrat spremljal kot nosač. Sin Sebastian igra tenis in velja za enega največjih upov ameriškega tenisa. Osvojil je tudi juniorski naslov, tako kot nekoč oče je leta 2018 osvojil OP Avstralije.

Po koncu drugega kroga na igrišču z 18 luknjamizaseda 34. mesto v konkurenci 60 igralk. S 13 udarci pod parom igrišča vodi Američanka, hčerka nekdanjega vrhunskega teniškega igralca Čeha. Uvodni dan štiridnevnega olimpijskega turnirja je 17-letna Babnikova končala na 23. mestu z 71 udarci. Njen zaostanek za vodilno zdaj znaša 13 udarcev.Triindvajsetletna Korda, številka 1 na svetovni lestvici, je vodstvo prevzela s sijajnim dnevom, ko je za igro potrebovala 62 udarcev, devet pod parom igrišča. Vodilna po prvem dnevu, Švedinja, je zdrsnila na peto mesto, ko je dan končala z 68 udarci, štirimi pod parom igrišča.Korda bi lahko bila že boljša. Po 17 luknjah je namreč njen dosežek znašal kar 11 udarcev pod parom igrišča, potrebovala bi le še enega birdija, da bi se spustila pod mejo 60 udarcev, a je z dvojnim bogeyjem razveselila prve zasledovalke, Dankiinter Indijko, ki za vodilno po dveh dneh turnirja zaostajajo štiri udarce. Južnokorejka, zmagovalka golfskega olimpijskega turnirja pred petimi leti v Riu, je na 24. mestu trenutno izpadla iz bojev za kolajne, saj za vodilno zaostaja deset udarcev.Organizatorji olimpijskih iger v Tokiu sicer razmišljajo, da bi turnir za ženske, ki se je začel v sredo, skrajšali za en dan. Območju, kjer leži Kasumigaseki Country Club, se namreč približuje tropska nevihta. Ta naj bi območje dosegla prav v soboto, ko bi se moral štiridnevni turnir golfistk končati.Golf je na sporedu olimpijskih iger četrtič. Dvakrat je bil del olimpijske družine na začetku 20. stoletja, leta 1900 v Parizu in leta 1904 v St. Louisu, na spored iger pa se je vrnil leta 2016 v Rio de Janeiru.