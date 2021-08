Po prvem žalostnem poglavju v lepi pravljici je upanje na kolajno še živo

V nadaljevanju preberite:

Tudi najlepše pravljice imajo pogosto žalostno poglavje in za slovenske košarkarje je prišlo v polfinalu olimpijskih iger. Po fantastičnih predstavah proti Argentini, Japonski, Španiji in Nemčiji so bili za las prekratki v izjemnem spopadu s Francijo, tretjo na zadnjih dveh svetovnih prvenstvih. Boj za zgodovinsko kolajno bodo nadaljevali v soboto ob 13. uri proti Avstraliji, na žalost pa bo imela v primeru zmage bronast lesk. Za zlato odličje se bosta potegovali reprezentanci ZDA in Francije. Kaj je šlo narobe v slovenskem moštvu?