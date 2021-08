Prireditelji paralimpijskih iger o zaostritvi ukrepov

Paralimpijske igre v Tokiu se bodo začele prihodnji teden, organizatorji pa vedno glasneje razmišljajo o zaostritvi ukrepov za preprečevanje širjenja novega koronavirusa, poroča nemška tiskovna agencija dpa. V primerjavi z olimpijskimi igrami, ki so se končale pred 14 dnevi, se je situacija dramatično poslabšala, pravi pristojni vodja za koronske ukrepe v organizacijskem komiteju Hidemasa Nakamura.



Japonci zdaj razmišljajo, da bi povečali število testiranj pri vseh sodelujočih, ki imajo tesen stik s športniki, odločitev pa bo sprejeta v najkrajšem možnem času.



Tudi paralimpijske igre bodo potekale brez gledalcev, izjema so učenci, ki pa za to potrebujejo soglasje staršev.

