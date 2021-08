Pustili smo se sprovocirati s strani sodnikov

Klemen Prepelič je omogočil zasuk. FOTO: Aris Messinis/AFP

Šteje le zmaga

Zoran Dragić je tokrat dobil zelo majhno minutažo. FOTO: Aris Messinis/AFP

Ni se dogodila katastrofa

Slovenska košarkarska reprezentanca je morala v polfinalu olimpijskega turnirja priznati premoč Franciji za točko (89:90). Odločilni met je ob pisku sireneblokiral, selektorpa poudarja, da je prav Prepelič tisti, ki je Sloveniji priigral priložnost za zmago in mu ne gre ničesar očitati. Izjemna drama v dvorani Saitama je epilog in končnega zmagovalca dobila šele po zadnjem napadu Slovenije, v katerem je francoski kapetan Batum blokiral met Prepeliča. Večina poznavalcev košarke je pričakovala, da bo akcijo zaključeval, eden najboljših košarkarjev na svetu, ki pa je odgovornost prepustil takrat vročemu Prepeliču.In prav ta neuspešen met je potrdil, kako tanka je meja med zmagovalci in poraženci. A Sekulić poudarja, da ekipa v zadnjem napadu ni naredila prav nič narobe. »Nikomur ne smemo ničesar očitati. Luka je našel priložnost za lepo podajo Klemenu in če ne bi bil v obrambi prav Nicolas Batum, bi bil to koš, tako pa se je izšlo, kot se je. Težko rečem, da bi lahko odigrali bolje. Seveda smo vsi razočarani, a moramo poudariti, da je prav Klemen tisti, ki nas je iz zaostanka pripeljal v položaj za zmago. V odločilnih trenutkih je zadel trojko in izsili osebno napako v napadu.« O sami tekmi pa je nadaljeval: »V prvi vrsti moramo čestitati Franciji za res izjemno predstavo. Igrali so, kot je treba v polfinalu igrati. Tudi naši fantje so odigrali izjemno tekmo, dali so vse od sebe. Zmanjkala nam je ena točka, ki nas je delila od tega zgodovinskega finala.«Slovenija tokrat ni dominirala pod obročema, a je bil 43-letni Ljubljančan zadovoljen tudi s skokom. »Kaj je odločilo tekmo, če je razlika le ena točka, je res težko reči. Mi smo imeli v zadnjem napadu priložnost in lahko bi se obrnilo tudi drugače. Nismo ga dali. In če smo povsem iskreni, smo si v končnici to priložnost priborili z borbeno igro, ko smo se vrnili v položaj za preobrat.«Ali je odločil skok ali ne? Francozi imajo izjemno močno in atletsko ekipo. Imajo dva centra, eden je visok 215, drugi 218 cm. Imajo igralce, ki igrajo v ligi NBA in v evroligi. Proti njim smo zbrali 40 skokov, kar ni malo. A to ne šteje. Šteje samo zmaga, kjer pa nismo bili uspešni.«Med tekmo je Slovenija v tretjem delu zaostajala že za 10 točk. Takrat se je Sekulič ob obeh minutah odmora pogovarjal tudi z Dončićem, vsebino pa razkril na druženju z novinarji po tekmi. »Eden od dejavnikov, ki je vplival na potek tekme, je zanesljivo ta, da smo se pustili sprovocirati s strani sodnikov. Ne bom se spuščal v to, ali so bile odločitve pravilne. Na Luki bi lahko sodili kakšen prekršek več, a to je moje osebno mnenje. Skušal sem igralce pomiriti, bili so razdraženi, bilo je težko, a vrnili so se v igro.«Zelo majhno minutažo pa je tokrat dobil Zoran Dragić, ki je na nekaterih prejšnjih tekmah s pridom polnil nasprotni koš. »Odločil sem se, kot sem se. S štabom te odločitve sprejmemo v dobro reprezentance. Ali je bilo dobro ali ne? Zdaj lahko rečemo, da ne, ker smo izgubili, a verjel sem, da delamo najboljše za ekipo. Če bi zadeli zadnji koš, bi bilo drugače.« Razočaranje na obrazih slovenske ekipe je bilo veliko, a naloge za košarkarje s sončne strani Alp še ni konec. V manj kot 48 urah se bo morala psihološko povsem potrta ekipa vrniti na parket in se z Avstralijo spopasti za odličje in nov mejnik v zgodovini slovenske košarke. »Vajeni smo, da se moramo hitro pripraviti na novega nasprotnika. Najprej se morajo igralci spočiti in psihološki dvigniti. Nato bo treba igrati, kot da smo v finalu.«Sekulić dodaja, da so košarkarji profesionalci. »Našli bomo način, kako se dvigniti iz tega. Vseeno je, za koliko izgubiš polfinale, je pa pri točki razlike priokus zelo grenak. Ni se zgodila katastrofa. Bili smo enakovredni Franciji, ki ima ob ZDA tukaj najboljše moštvo. Moramo biti ponosni na opravljeno in iz tega črpati moč za zadnjo tekmo.« O Avstralcih pa Sekulić dodaja: »V soboto si bomo oboji želeli kolajno. Čaka nas tekmec, ki igra hitro in moderno košarko. Ne bo lahko. Moramo se zbrati in motivirati, da damo še enkrat od sebe svoj maksimum.«