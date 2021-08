Šlo bo na nož, a Francozi se morajo bati Slovencev

Jaka Blažič pozna večino francoskih adutov. FOTO: Aris Messinis/AFP

Slovenska košarkarska reprezentanca na olimpijskem turnirju v Tokiu piše pravljico, ki se bo v četrtek ob 13. uri nadaljevala s poglavjem o polfinalu s Francijo. Dve ekipi, ki sta doslej po mnenju slovenskega reprezentantav dvorani Saitama prikazali največ, obetata vrhunski obračun.»Francija ima za seboj res dober turnir. Imajo atletsko ekipo in prav vse pozicije pokrite s po dvema vrhunskima igralcema. Pod košem prednjačita(Olympiakos) in(Utah Jazz), ki odlično pokrijeta raketo, in težko je zaključiti prodore. Veliko imajo talenta na zunanjih pozicijah, kjer je največja nevarnost(Boston Celtics),« o polfinalnem tekmecu razmišlja Blažič.Kot pravi, francoske igralce krasi tudi dejstvo, da igrajo zelo zavzeto, predvsem pa kolektivno. So tudi edini v japonski prestolnici, ki so na kolena spravili prve favorite Američane, kar pa Blažiča ne skrbi preveč. »Takrat so ZDA ujeli na levi nogi. Zmagali so, a so v pomembnih trenutkih zadeli tudi nekaj metov, ki jih ne zadeneš vsak dan. Tej zmagi ne smemo dati preveč teže. Pokazali so tudi slabosti, ki jih je mogoče izkoristiti, in strokovni štab dela na tem, da jih čim bolje preuči.«Že na novinarski konferenci po zmagi v četrtfinalu proti Italiji se je izkazalo, da Francozi, ki imajo v svojih vrstah kar peterico iz severnoameriške lige NBA, o polfinalnih tekmecih Slovencih vedo vse. »Seveda tudi oni razmišljajo o nas. Vedo, da iz tekme v tekmo rastemo, in dobro se bodo pripravili. Videli so naš učinkoviti napad, našo obrambo, moštveno igro in dobro kemijo na terenu. Tudi oni se nas morajo bati. Čaka nas dobra tekma,« je prepričan 31-letni košarkar Olimpije.Prednost Francije je nedvomno dolga klop, s katero so v četrtfinalu nadigrali Italijane. »To tekmo smo si ogledali. V zadnjih minutah se je ta pokazala kot francoska prednost,« je še povedal dolgoletni slovenski reprezentant, ki se bo skupaj z ekipo s podrobnejšimi načrti za tekmo z galskimi petelini seznanil pred popoldanskim treningom, ko bo Slovenija uigravala tudi nekatere taktične zamisli.Tekma bo tudi dvoboj obeh strokovnih štabov s selektorjemain, ki mrzlično kujeta strategijo. Da sta obe moštvi, sicer v spremenjenih zasedbah, premagljivi, kažejo prejšnji dosežki. Francozi so se, denimo, veselili zmage na evropskem prvenstvu leta 2013, ko so Slovenijo ugnali v četrtfinalu v Ljubljani in postali prvaki, leta 2017 pa je Slovenija premagala Francijo v rednem delu in postala prvak. Posebej velik bo izziv tudi za legendarnega(Los Angeles Clippers), ki z reprezentanco lovi odmeven olimpijski dosežek.»Dobro se poznamo, jaz sem, denimo, v Barceloni igral skupaj s(Real Madrid). Imajo izkušeno ekipo, ki je odigrala veliko tekem, in vem, da nas čaka tekma na nož. Naša energija za polfinale je na vrhuncu,« je v pogovoru s slovenskimi novinarji še dejal Blažič.