Slovenci strašijo Špance kot dream team iz Barcelone

Slovenska košarkarska reprezentanca je z odličnimi predstavami v olimpijskih kvalifikacijah ter proti Argentini in Japonski na OI navdušila domačo in mednarodno športno javnost. Pohvale prijajo, še bolj zagotovljeno mesto med najboljšo osmerico iger, toda glavni izzivi šele prihajajo. Za začetek se bo vesela druščina Luke Dončića v nedeljo ob 10.20 pomerila s svetovnimi prvaki iz Španije za prvo mesto v skupini C in boljše izhodišče pri žrebanju parov četrtfinala. Nato pa se bo spopadla z novimi velikimi izziv in primerjavami z ameriškim dream teamom iz Barcelone 1992.